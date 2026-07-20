Το Xpeng L03 έρχεται με Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο Μόναχο παρουσιάστηκε το νέο XPENG L03, που ενισχύει το παγκόσμιο όραμα της εταιρείας για τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη (Physical AI).

Το νέας γενιάς AI SUV Coupe συνδυάζει «έξυπνη» οδήγηση, δυναμική σχεδίαση, πρότυπα ασφάλειας πέντε αστέρων και αυξημένη αυτονομία.

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Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που κάνει το ντεμπούτο του ταυτόχρονα σε 65 αγορές, αποτελώντας μέχρι σήμερα το πιο διεθνώς προσανατολισμένο όχημα της XPENG. Υπό την καθοδήγηση του JuanMa Lopez, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού εξωτερικού της Ferrari, το L03 υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Vital Flow» της XPENG, η οποία αποτυπώνεται στο δυναμικό αμάξωμα με φαρδύ μετατρόχιο, στις αναλογίες SUV Coupe, στη fastback σιλουέτα, στις πόρτες χωρίς πλαίσιο και σε έναν εντυπωσιακό αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,228.

Το εσωτερικό διαθέτει κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, σύστημα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ (W-HUD), ατμοσφαιρικό φωτισμό, έξυπνο σύστημα κλιματισμού και καθίσματα τύπου lounge, και 37 αποθηκευτικούς χώρους. Χώρο αποθήκευσης έχει και κάτω από το μπροστινό καπό, ενώ πίσω το πορτ-μπαγκάζ χωρά 367, έχοντας ηλεκτρική πόρτα.

Έχει δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά, και διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (BEV) όσο και στην έκδοση L03 Power X (REEV), με τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας.

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Οι ηλεκτρικές εκδόσεις είναι δύο πισωκίνητες με 245 ίππους έκαστη, 445 χλμ. αυτονομία η μία, και 520 χλμ. η άλλη, ενώ υπάρχει και τετρακίνητη έκδοση με 388 ίππους και 440 χλμ. αυτονομίας.

Στην καρδιά του XPENG L03 βρίσκεται το νέο σύστημα NGP (VLA 2.0) – το Next Generation Pilot της XPENG, το οποίο βασίζεται στο θεμελιώδες μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας για τον φυσικό κόσμο (physical-world foundation model) και προγραμματίζεται να διατεθεί σταδιακά στην Ευρώπη από το 2027.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα προηγμένης υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία επικεντρώνονται σε επιμέρους λειτουργίες υποβοήθησης της οδήγησης, το XPENG NGP (VLA 2.0) έχει σχεδιαστεί ώστε να κατανοεί και να διαχειρίζεται ιδιαίτερα σύνθετα σενάρια πραγματικής οδήγησης, προσεγγίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και ανταποκρίνεται στον δρόμο ένας άνθρωπος. Το L03 διαθέτει επίσης τριπλό σύστημα επεξεργαστών Turing AI Chips, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ έως 2.250 TOPS.

Πέρα από τις προηγμένες δυνατότητες «έξυπνης» οδήγησης, το L03 παρουσιάζει για πρώτη φορά τη διεθνή έκδοση του νέου Global Intelligent Cockpit Experience της XPENG, που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα XOS 6. Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται μια νέας γενιάς φωνητική βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει πιο φυσικές συνομιλίες, καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου και αλληλεπίδραση σε πολλές γλώσσες. Αντί να ανταποκρίνεται αποκλειστικά σε φωνητικές εντολές, το σύστημα μπορεί να κατανοεί την πρόθεση του χρήστη και να προσαρμόζει έξυπνα τις λειτουργίες του οχήματος, προσφέροντας μια πιο ανθρωποκεντρική εμπειρία μέσα στην καμπίνα. Οι νέες δυνατότητες θα διατεθούν στους χρήστες μέσω μελλοντικών ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού (OTA).

Επίσης, η XPENG ανακοίνωσε μια σημαντική συνεργασία με το Google Maps για τα οχήματά της εκτός Κίνας.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα.