Pole position από τον Antonelli για το βελγικό Grand Prix της Formula 1 – Πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Verstappen

Πλεονέκτημα για τον Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix του Βελγίου, αύριο το απόγευμα, για τον 10ο αγώνα της Formula 1.

Ο 19χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes, έκανε έναν εκπληκτικό χρόνο και πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δευτερόλεπτα πριν είχε τον καλύτερο χρόνο με τη Red Bull – Ford.

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Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren αν και έκανε 3ο χρόνο, επειδή άλλαξε μοτέρ θα ξεκινήσει από τη 13η θέση.

Έτσι, μια θέση κερδίζουν στο γκριντ ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, oι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον με τις δύο Ferrari, ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls – Ford, ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με το Audi, ο Λίαμ Λόουσον με Racing Bulls – Ford και ο Πιέρ Γκασλί με Alpine.

Ο Ισάκ Χάτζαρ με τη Red Bull – Ford, χωρίς να κάνει χρόνο, ήταν 10ος αλλά θα ξεκινήσει από την προτελευταία 21η θέση, καθώς πήρε ποινή, επειδή άλλαξε μοτέρ για 5η φορά.

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Καμία έκπληξη με τους χρόνους των άλλων οδηγών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Δηλώσεις

Κίμι Αντονέλι

«Είναι υπέροχο που βρίσκομαι στην pole position. Δεν ήταν μια πολύ απλή περίοδος. Η πίστα άλλαξε πολύ, αλλά καταφέραμε να βελτιωνόμαστε γύρο με τον γύρο. Αύριο είναι μια άλλη μέρα, με τον Μαξ να ξεκινάει δίπλα μου. Θα είναι σημαντικό να κάνουμε μια καλή εκκίνηση και να είμαστε μπροστά στην 5η στροφή».

Μαξ Φερστάπεν

«Ο Ισάκ (Χάτζαρ) έκανε πολύ καλή δουλειά. Αύριο θα κοιτάξω στους καθρέφτες μου, αλλά σήμερα ήταν ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Είναι πάντα δύσκολα εδώ με τα ελαστικά, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να δω αν μπορούμε να αντέξουμε».

Λάντο Νόρις

«Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα, απλώς είμαστε πιο γρήγοροι σε αυτή την πίστα, δυστυχώς όμως δεν ξεκινάμε πραγματικά αύριο, καθώς θα ήταν ωραίο να παλεύουμε με αυτούς τους τύπους. Ήμουν χαρούμενος όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε έναν καλό αγώνα αύριο. Το αυτοκίνητο έχει καλή απόδοση, αρκετά καλή για την 3η θέση σήμερα, οπότε θα δούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε μια θετική εμφάνιση για όλους».