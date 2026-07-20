Leapmotor T03 – Δοκιμή: Το ηλεκτρικό που το παρκάρεις παντού!

Το Leapmotor T03, το εισαγωγικό μοντέλο της κινεζικής εταιρείας, είναι το απόλυτο city car που παρκάρει και στο πιο απίθανο σημείο, κινείται ακόμα και στο πιο challenging στενό, ενώ προσέχει και το… πορτοφόλι σας.



Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης έδωσαν το φιλί της ζωής στην κατηγορία Α, η οποία με μαθηματική ακρίβεια πλησίαζε στο τέλος της, αφού οι τάσεις την έκαναν πέρα.

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Ωστόσο, η σύγχρονη πραγματικότητα είχε άλλα σχέδια, καθώς η καθημερινότητα των περισσότερων απαιτεί ευέλικτα μικρά αυτοκίνητα πόλης με μικρό κόστος χρήσης και αν γίνεται και κτήσης.

Εφόσον η πόλη είναι το ιδανικό περιβάλλον για τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα σε αντίθεση με τα θερμικά, καθώς η μέση κατανάλωση είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο, το αγοραστικό κοινό στράφηκε ξανά προς τα μικρά αυτοκίνητα που το συμφέρουν.

Το Τ03 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ήρεμη δύναμη των δρόμων, καθώς χωρίς να εντυπωσιάζει σε εμφάνιση ή… εκτόπισμα, αποτελεί ίσως το πιο συμφέρον συνολικά μοντέλο της αγοράς.

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Τα «καλά» αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια

Ένα κλισέ που τροποποιήσαμε, αφού μόνο ακριβό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το Τ03 μήκους 3,62 μ., καθώς η τιμή του φτάνει με την κρατική επιδότηση τα 15.900 ευρώ. Και με αυτονομία έως 395 χλμ. στον αστικό κύκλο κατά WLTP, πλούσιο εξοπλισμό και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, το Τ03 μπορεί να διεκδικήσει άνετα τον τίτλο του ιδανικού συντρόφου.

O βενιαμίν της Leapmotor αποτελεί ξεκάθαρα μία value for money επιλογή. Και αν υπάρχουν ακόμα απορίες για το ποια είναι η Leapmotor, θυμίζουμε πως ιδρύθηκε το 2015 και αυτή τη στιγμή είναι η Νο 1 New Energy Vehicle startup.

Από τον Μάιο του 2024 ως Leapmotor International (κοινοπραξία Leapmotor-Stellantis) αναπτύσσει το δίκτυο διανομής της στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Italian Motion, την εισαγωγική εταιρεία των Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Fiat Professional και Abarth, η οποία αναλαμβάνει και το after sales σε όλη τη χώρα.

Μικρό στο μάτι, μεγάλο σε όλα τα υπόλοιπα

Μπορεί το Τ03 να μας προκαλεί να παραποιούμε διάφορα κλισέ, αλλά το υποστηρίζει! Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του (μήκος 3.620 χλστ., πλάτος 1.652 χλστ., ύψος 1.577 χλστ. και 2.400 χλστ. το μεταξόνιο), η καμπίνα του είναι ευρύχωρη και άνετη τόσο για οδηγό και συνοδηγό, οι οποίοι έχουν αρκετή απόσταση μεταξύ τους, όσο και για τους δύο πίσω επιβάτες. Αν και μιλάμε για ένα μικρό αυτοκίνητο, οι πίσω επιβάτες έχουν αέρα για το κεφάλι και τα γόνατα, αρκεί να μην είναι μπασκετμπολίστες ή αθλητές σούμο.

Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 210 λίτρα, ενώ με αναδιπλωμένο το πίσω κάθισμα (δεν είναι διαιρούμενα) αυξάνεται στα 880 λίτρα. Ιδανικό για ψώνια ή ακόμα και λίγες αποσκευές για μια κοντινή σύντομη εξόρμηση.

Η σχεδίαση του Leapmotor T03, όμως ευνοεί και την πρακτικότητα. Υπάρχουν διαθέσιμες 16 θήκες μέσα στην καμπίνα προς αξιοποίηση. Επίσης, διαθέτει δύο θύρες USB, αλλά καμία από τις δύο δεν είναι type c, κάτι που δεν είναι τόσο βολικό, καθώς τα περισσότερα σύγχρονα κινητά υποστηρίζουν αυτού του τύπου τη θύρα.

Μια και οι μέρες δε μας αφήνουν να το ξεχάσουμε, καθώς ο υδράργυρος συνεχώς ανεβαίνει, αξίζει να σημειωθεί πως η απόδοση του αυτόματου κλιματισμού είναι εξαιρετική και από τις καλύτερες που συναντάμε σε σύγχρονο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο.

Η 8 ιντσών οθόνη μπροστά από τον οδηγό έχει το ρόλο του πίνακα οργάνων, ο οποίος είναι ευανάγνωστος. Η κεντρική οθόνη αφής των 10,1 ιντσών φιλοξενεί το infotainment, του οποίου το μενού είναι στα ελληνικά, όπως και όλες οι εφαρμογές του αυτοκινήτου, αποτυπώνοντας τη διάθεση της κινεζικής μάρκας να επενδύσει στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η πρόσβαση στο σύστημα πολυμέσων πραγματοποιείται εύκολα, είναι άμεσο στις εντολές μας, με απεριόριστες ενημερώσεις λογισμικού, ενώ μέσω αυτού ελέγχουμε τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Ωστόσο δεν υποστηρίζει Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το σύστημα πλοήγησης δεν είναι από τα δυνατά του χαρτιά.

Το εσωτερικό εν γένει είναι απλό, καλά κατασκευασμένο, ευχάριστο, ευάερο και ευήλιο, κάτι που δημιουργεί μία αίσθηση ευφορίας κι ας μην πρόκειται για premium κατασκευή.

Αισθάνεσαι άνετα στη θέση οδήγησης, καθώς το κάθισμα ρυθμίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά το τιμόνι δε ρυθμίζεται τηλεσκοπικά, κάτι που μπορεί να ενοχλήσει στην προσπάθειά του να φτιάξει κάποιος την ιδανική θέση οδήγησης.

Η τετράγωνη σχεδίαση προσφέρει πολύ καλή ορατότητα μπροστά. Ωστόσο, κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο για τα κινεζικά city cars είναι η απουσία πίσω υαλοκαθαριστήρα, η οποία ενδεχομένως να περιορίσει την ορατότητα σε περίπτωση έντονης βροχής.

Το Τ03 διατίθεται σε 3 χρωματικές αποχρώσεις και αποκλειστικά στην εξοπλιστική έκδοση Smart, η οποία είναι πολύ γενναιόδωρη και περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία άνεσης, όπως, keyless entry ή είσοδος με Bluetooth, σύστημα πλοήγησης, ηλεκτρικά και τα τέσσερα παράθυρα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέφτες, ακόμα και η premium πινελιά της πανοραμικής γυάλινης ηλιοροφής με ηλεκτρικό σκίαστρο.

Ισχύς και μπαταρία

Δε θα προβληματιστείς, όταν έρθει η στιγμή επιλογής του Τ03, καθώς διατίθεται με μία έκδοση μπαταρίας και ηλεκτροκινητήρα. Έτσι, την κίνηση αναλαμβάνει ένας ηλεκτρικός κινητήρας μόνιμου μαγνήτη απόδοσης 95 ίππων και 158Nm ροπής, ο οποίος τροφοδοτείται με ενέργεια από την LFP μπαταρία χωρητικότητας 37,3kWh. Η μεικτή αυτονομία φτάνει τα 265 χλμ., ενώ στον αστικό κύκλο μπορεί να φτάσει έως τα 395 χλμ., κατά WLTP.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Τ03 φορτίζει με ισχύ έως 48 kW σε ταχυφορτιστή (DC) και απαιτούνται μόλις 36 λεπτά για την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80%, ενώ σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) χρειάζονται 3,5 ώρες από το 30 έως το 80%.

Το Τ03 των μόλις 1.175 κιλών -σπάνια τόσο χαμηλό βάρος για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο- από στάση επιτυγχάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 12,7 δλ., το 0-50 χλμ./ ώρα σε 5,0 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα είναι περιορισμένη στα 130 χλμ./ώρα. Μπορεί τα νούμερα να μην εντυπωσιάζουν, αλλά στην πράξη το Leapmotor Τ03 επιταχύνει και προσπερνάει σβέλτα, άνετα και με ασφάλεια.

Για την ασφάλεια φροντίζουν τόσο ο άκαμπτος κλωβός του αμαξώματος όσο και το πακέτο 10 προηγμένων συστημάτων ενεργητικής υποστήριξης οδηγού μέσω του LEAP Pilot, οι 6 αερόσακοι, οι 3 κάμερες και τα 5 ραντάρ.

Μεταξύ άλλων παρέχει αυτόματο φρενάρισμα, ενεργή διατήρηση στη λωρίδα κίνησης, ανίχνευση κόπωσης/απόσπασης προσοχής του οδηγού, επιτήρηση τυφλού σημείου και σύστημα προειδοποίησης ανοίγματος πόρτας.

Η ευκολία σε όλη της το μεγαλείο

Πίσω από το τιμόνι του Leapmotor T03, η ευκολία… κινήσεων είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν έχεις δεύτερες σκέψεις ούτε να πας στο κέντρο της Αθήνας ή οποιασδήποτε άλλης πόλης με κυκλοφοριακό θέμα ούτε καν να παρκάρεις ακόμα και σε περιοχές που κάνεις… τάμα για να βρεις μία θέση. Fun fact, λόγω της απουσίας τούνελ ανάμεσα σε οδηγό-συνοδηγό, σε περίπτωση που έχετε παρκάρει σε σημείο που δεν ανοίγει άνετα η πόρτα του οδηγού, μπορείτε πανεύκολα (και με προσοχή) να βγείτε από του συνοδηγού.

Η εξαιρετική ευελιξία του Τ03 χάρη στο μέγεθός του και στον πολύ καλό κύκλο στροφής, η άνεση και η ευκολία στην οδήγηση είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία που κάνουν το μικρό Leapmotor απαραίτητο σύμμαχο της απαιτητικής καθημερινότητας.

Η πόλη, λοιπόν, είναι ξεκάθαρα το αγαπημένο του τερέν, το ελαφρύ τιμόνι διευκολύνει ακόμα περισσότερο την οδήγηση στην αστική ζούγκλα, αν και η αίσθηση και η πληροφόρηση δεν είναι από τα ατού του.

Η ποιότητα κύλισης του Τ03 είναι πολύ καλή. Αντιμετωπίζει τις λακκούβες και τις εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος με μεγάλη ευχέρεια και η απόσβεση της ανάρτησης δεν προβληματίζει ούτε στιγμή. Η ησυχία της καμπίνας διαταράσσεται μόνο από έναν χαμηλό, αλλά συνεχή μυστήριο ήχο σαν κλαψούρισμα που ακούγεται μέχρι τα 30 χλμ./ώρα. Μετά επικρατεί η γνωστή απολαυστική ησυχία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Τ03 δεν έχει επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, αλλά ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το προφίλ οδήγησης. Έτσι, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τρία προφίλ οδήγησης (Standard, Eco και Sport) και τρεις ρυθμίσεις για την υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης, προκειμένου να παραμετροποιεί το αυτοκίνητο, όπως ο ίδιος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες.

Στο πρόγραμμα Eco συναντάμε τη μέγιστη ανάκτηση ενέργειας και τη λιγότερη, αλλά γραμμική ισχύ. Στο Standard, συναντάμε γραμμική παροχή ισχύος, ενώ η ανάκτηση είναι μικρή για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι ή δεν την προτιμούν και στο προφίλ Sport, είναι διαθέσιμη άμεσα όλη η ιπποδύναμη και η ανάκτηση ενέργειας είναι αρκετά αισθητή.

Παρά το αστικό του προφίλ, το Τ03 μπορεί να ταξιδέψει μια χαρά και εκτός πόλης. Έχει σταθερό πάτημα, είναι άνετο και αρκετά ήσυχο. Στον αυτοκινητόδρομο, πρακτικά με μία φόρτιση η αυτονομία φτάνει για 200 χλμ. με οδήγηση σύμφωνα με τα όρια ταχύτητας.

Όσον αφορά την κατανάλωση, στο trip computer είδαμε με νορμάλ οδήγηση από 11 μέχρι 15 kWh/100 χλμ. Τα χιλιόμετρα που μπορούμε να καλύψουμε μέσα στην πόλη είναι πολύ κοντά στην τιμή του WLTP, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα μες στο μήνα.

Με δυο λέξεις: Οικονομία και ευκολία

Το Leapmotor T03 με τον τρόπο του μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα της καθημερινότητάς σας τόσο επειδή το μικρό μέγεθός του βοηθάει να αποφύγετε την ταλαιπωρία μες στην πόλη όσο και επειδή σας εξασφαλίζει πολλά χρήματα λόγω χαμηλού κόστους χρήσης, ώστε να τα επενδύσετε αλλού.

Επίσης, ο πλούσιος εξοπλισμός της μοναδικής έκδοσης Smart, αλλά και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας στην τιμή των 15.900 ευρώ, καθιστά το T03 παραπάνω από ανταγωνιστικό!

Μπορεί το Leapmotor T03 να είναι ένα μικρό city car, αλλά εντυπωσιάζει με το ευρύχωρο εσωτερικό του, όπως προαναφέραμε. Προφανώς, και απευθύνεται σε όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα μες στην πόλη, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί δε θα διστάσει να βγει και εκτός αστικού ιστού.

Εν ολίγοις, το Leapmotor T03 έχει τον τρόπο να γίνει απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας στον σύγχρονο τρόπο ζωής.