Ιστορική στιγμή για τον Sami Pajari, με την πρώτη του νίκη στο WRC

Να ένα ακόμα ταλέντο που αρχίζει να ανατέλλει, καθώς ο Σάμι Παχάρι με τις εμφανίσεις του φέτος, και με την πρώτη του νίκη στην Εσθονία, για τοn 9ο αγώνα του WRC, δείχνει ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός.

Ο οδηγός της Toyota ήταν καταιγιστικός από την πρώτη μέρα του αγώνα, την Παρασκευή, έως και σήμερα, όντας ταχύτερος στις 12 από τις 18 ειδικές διαδρομές, με τις 7 συνεχόμενες την Παρασκευή και τις επόμενες 5 το Σάββατο.

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Ο Φινλανδός με 12 κερδισμένες ειδικές διαδρομές σε έναν αγώνα, ισοφάρισε τον Κάλε Ρονάνπερα, όταν το 2025 στο ράλι Γκραν Κανάρια είχε τις ίδιες κερδισμένες ειδικές, όμως θα πρέπει να δούμε ποιος θα φτάσει τον Σεμπαστιάν Λεμπ που είχε κερδίσει και τις 12 ειδικές, το 2005, στο ράλι Κορσικής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Δεύτερος τερμάτισε ο ομόσταβλός του Όλιβερ Σόλμπεργκ με διαφορά 19,5 δευτερολέπτων, με τον Σουηδό να κερδίζει 5 ειδικές διαδρομές, αλλά να μην μπορεί να επαναλάβει την περσινή του επιτυχία, όταν κέρδισε στην Εσθονία.

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Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Αντριέν Φορμό με Hyundai i20 N Rally1, που ήταν γρήγορος αλλά έμεινε 53,8 δευτ. πίσω από τον Παχάρι.

Εκτός βάθρου ο Τιερί Νεβίλ, που έμεινε 5,9 δευτ. πίσω από τον ομόσταβλό του Φορμό.

Στην 5η θέση ο Σεμπαστιάν Οζιέ με ένα ακόμα Toyota, μένοντας πίσω από την αρχή του αγώνα, χωρίς να είναι ανταγωνιστικός, ο νικητής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, προ ημερών.

Ο πρώτος στη βαθμολογία Έλφιν Έβανς, επίσης με Toyota, έμεινε στην 6η θέση, αλλά πήρε 15 βαθμούς με τους χρόνους που έκανε, και παραμένει επικεφαλής, καθώς ο Τακαμότο Κατσούτα με το Toyota είχε μηχανικό πρόβλημα την Παρασκευή, εγκατέλειψε, μπήκε στον αγώνα το Σάββατο, όμως έμεινε στην 21η θέση.

Πάντως, τον Έβανς πλησιάζουν οι άλλοι οδηγοί, με τον Ουαλό να έχει 177 βαθμούς, ο Κατσούτα με έναν που πήρε πήγε στους 152, ο Παχάρι ανέβηκε στους 144, ο Οζιέ στους 139 και ο Σόλμπεργκ στους 130. Οπότε έχουμε ενδιαφέρον στη συνέχεια.

Τη δεκάδα έκλεισαν ο Μάρτιν Σεσκς με Ford Puma Rally1, ο Εζαπέκα Λάπι με Hyundai i20 N Rally1, ο Τζος Άρμστρονγκ με Ford Puma Rally1, και ο Ρόμπερτ Βίβρες με Skoda Fabia RS στην κατηγορία WRC2.

Επόμενο ράλι στη Φινλανδία, 30 Ιουλίου – 2 Αυγούστου.

«Είναι κάτι τόσο εκπληκτικό! Ίσως δεν συνειδητοποιώ τι μόλις έκανα», είπε ο συγκινημένος Παχάρι. «Όλοι όσοι εργάζεστε στην Toyota Gazoo Racing, είμαι σούπερ, σούπερ χαρούμενος και ευγνώμων για εσάς! Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη, ευχαριστώ που εμπιστευτήκατε τον εαυτό μου. Ξέραμε ότι θα ερχόταν, δεν υπήρχε αμφιβολία, αλλά τώρα το κάναμε. Οπότε, είναι καλό».