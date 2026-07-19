Η βαθμολογία στη Formula 1 και οι δηλώσεις των τριών πρώτων στο Βέλγιο

Η νίκη του Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix της Formula 1 στο Βέλγιο, έφερε σε μεγαλύτερη θέση ισχύος τον Ιταλό, στη μάχη διεκδίκησης του τίτλου.

Σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του ομόσταβλού του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, έπειτα από την επαφή του με τη Ferrari του Λιούις Χάμιλτον, έφερε τον Αντονέλι στους 204 βαθμούς, με τον Χάμιλτον που τερμάτισε 4ος να είναι μπροστά από τον Ράσελ, με 159, έναντι 154 του συμπατριώτη του.

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Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη θέση ανέβηκε στους 126 βαθμούς, και ακολουθούν: Νόρις, Πιάστρι και Φερστάπεν, με 103, 92 και 91 βαθμούς, αντίστοιχα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Δηλώσεις

Κίμι Αντονέλι

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«Είναι υπέροχο που επέστρεψα στην πρώτη θέση μετά από μερικούς δύσκολους αγώνες. Ήταν ένας αγώνας με σκληρή μάχη. Χάσαμε την πρώτη θέση με το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, αλλά καταφέραμε να επιστρέψουμε και ήταν μια οριακή νίκη καθώς ο Σαρλ ήταν γρήγορος».

Σαρλ Λεκλέρ

«Πίστευα στη νίκη μέχρι το τέλος. Είχαμε λίγη τύχη με το VSC στο σωστό σημείο για εμάς. Ο ρυθμός ήταν σχετικά δυνατός. Ένιωσα καλύτερα με το αυτοκίνητο, υπάρχει ακόμα λίγη δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά είναι ένα βήμα μπροστά».

Μαξ Φερστάπεν

«Δοκίμασα ό,τι μπορούσα στον αγώνα. Εγώ και ο Κίμι ήμασταν λίγο άτυχοι με το VSC, οπότε για εμάς ένα βάθρο είναι καλό.

Έδωσα ό,τι είχα. Είχαμε και δύο εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας».