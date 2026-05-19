Επίθεση με 5 νέα επιβατικά και 2 επαγγελματικά, εξαπολύει η Ford

Αποκαλύφθηκε η στρατηγική της Ford για την επόμενη τριετία, με την μπλε οβάλ μάρκα να εξαπολύει πραγματική επίθεση στην αγορά.

Στη βάση αυτής της στρατηγικής, βρίσκεται το «Ready-Set-Ford», η νέα παγκόσμια πλατφόρμα της εταιρείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον τομέα των επιβατικών, η Ford έως το τέλος του 2029 θα παρουσιάσει πέντε ολοκαίνουργια μοντέλα, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη για την Ευρώπη.

Το πρώτο θα είναι ένα νέο μέλος της παγκόσμιας οικογένειας Bronco, που έρχεται στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα στιβαρό compact SUV, το οποίο θα κατασκευάζεται από το 2028 στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Επίσης, επανέρχεται στα hatch αμαξώματα, στην πολύ ανταγωνιστική κατηγορία Β.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, θα εισέλθει και στα πολύ μικρά αστικά αυτοκίνητα, με ένα ηλεκτρικό SUV, ενώ θα λανσάρει και δύο multi-energy crossover με αγωνιστικές καταβολές, έως τα τέλη του 2029.

Στην κατηγορία των επαγγελματικών, η Ford Pro εξελίσσεται από κατασκευαστή οχημάτων σε συνεργάτη παραγωγικότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, έχοντας στόχο το 25% των κερδών προ φόρων και τόκων να προέρχεται από λογισμικό και υπηρεσίες.

Από το 2019, κάθε όχημα της Ford Pro διαθέτει ενσωματωμένο μόντεμ. Σήμερα, πάνω από 1,2 εκατομμύρια πελάτες στην Ευρώπη είναι συνδεδεμένοι, με σχεδόν 6.000.000 ενδείξεις που σχετίζονται με την κατάσταση των οχημάτων να καταγράφονται καθημερινά.

Η Ford Pro επεκτείνει τώρα για πρώτη φορά αυτές τις δυνατότητες στις μικρές επιχειρήσεις. Μέσω των νέων Dealer Uptime Services, κάθε Επίσημος Έμπορος Ford μπορεί να λειτουργεί ως εξειδικευμένος διαχειριστής διαθεσιμότητας οχημάτων παρακολουθώντας την κατάστασή τους, επικοινωνώντας προληπτικά και προετοιμάζοντας ανταλλακτικά και συνεργεία πριν από την άφιξη του οχήματος. Τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα δείχνουν ότι ο χρόνος επισκευής μειώνεται έως και κατά 50%, ενώ το 80% των επισκευών εντοπίζεται προληπτικά.

Παράλληλα, η Ford Pro θα λανσάρει και δύο μοντέλα. Το πρώτο είναι το Ford Ranger Super Duty, ένα pick-up που προσφέρει συνολικό μεικτό βάρος (ωφέλιμο φορτίο + ρυμούλκηση) έως 8 τόνους, δυνατότητα ρυμούλκησης έως 4,5 τόνους και ωφέλιμο φορτίο σχεδόν 2 τόνων, έχοντας ανάρτηση βαρέως τύπου, πρόσθετη προστασία κάτω από το αμάξωμα και μεγάλη απόσταση από το έδαφος, όλα απευθείας από το εργοστάσιο.

Το δεύτερο είναι το νέο Transit City, αμιγώς ηλεκτρικό βαν, σχεδιασμένο ειδικά για στόλους που δραστηριοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Θα προσφέρεται σε τρεις παραλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης chassis cab.

Καταλήγοντας, οι στρατηγικές συνεργασίες αποτελούν για την Ford βασικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης, την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και τη δημιουργία αξίας τόσο στον τομέα των επαγγελματικών όσο και των επιβατικών οχημάτων.