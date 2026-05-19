Ο Max Verstappen απέδειξε ότι είναι από τους καλύτερους οδηγούς και στα GT3

Η παρουσία του Μαξ Φερστάπεν στον 24ωρο αγώνα του Nurburgring, ήταν κάτι που προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον και για πρώτη φορά στην ιστορία του αγώνα τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, με την ομάδα του, μοιράστηκε το αυτοκίνητο #3 Mercedes-AMG GT3 μαζί με τους Juncadella, Lucas Auer και Jules Gounon, ξεκινώντας από την 4η θέση τον αγώνα.

Ο 28χρονος Ολλανδός, ενώ προηγούταν και πραγματοποιώντας περιόδους εξαιρετικής οδήγησης τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα, ένα πρόβλημα στον άξονα μετάδοσης κίνησης, ανάγκασε την ομάδα να εγκαταλείψει και να χάσει τη νίκη.

Ο Φερστάπεν, μπορεί να ήταν πρωτάρης σε έναν τόσο απαιτητικό αγώνα, εντούτοις σύμφωνα με τον Christoph Sagemuller, επικεφαλής της Mercedes-AMG Motorsport, έδειξε αμέσως ότι συγκαταλέγεται στους καλύτερους οδηγούς GT3.

Παρά την εγκατάλειψη, το αυτοκίνητο επισκευάστηκε και στο τέλος με τον Juncadella στο πιλοτήριο, έκανε έναν γύρο για να ευχαριστήσει τους οπαδούς που εμφανίστηκαν για να δουν την ομάδα του Φερστάπεν.

Αναλογιζόμενος την παρουσία του Φερστάπεν στο ίδιο αυτοκίνητο, ο Auer αποκάλυψε: «Είναι σίγουρα καλύτερο να τον έχουμε ως ομόσταβλο, γιατί είναι απλώς μια μηχανή. Είναι πολύ διασκεδαστικός, εργατικός και έχει εκπληκτική ταχύτητα».

Η Mercedes-AMG GT3 #80, των Γερμανών οδηγών Maro Engel, Fabian Schiller και Luca Stolz, μαζί με τον Βέλγο Maxime Martin, κατάφερε τελικά να κερδίσει, με δεύτερη μια Lamborgini Huracan με οδηγούς τον Ιταλό Mirko Bortolotti, τον Γερμανό Luca Engstler και τον Ελβετό Patric Niederhauser, ενώ 3η ήταν μια Aston Martin Vantage με οδηγούς του Mattia Drudi, Felipe Fernandez Laser, Christian Krognes και Nicki Thiim.