Έρχεται η νέα αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz GLA ΕQ Technology

Με πιο δυναμικές αναλογίες, χαμηλότερο αμάξωμα, μακρύτερο μεταξόνιο και φαρδύτερο πίσω μετατρόχιο, η νέα Mercedes-Benz GLA κάνει το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση. Ξεχωρίζει από τη νέα εμβληματική της μάσκα, η οποία κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της στη compact κατηγορία της Mercedes-Benz.

Η μάσκα της ηλεκτρικής GLA διαθέτει χρωμιωμένο πλαίσιο και επιφάνεια με δομή smoked-glass, ενσωματώνοντας το κεντρικό αστέρι, ενώ το περίγραμμα και η επιφάνεια μπορούν να φωτίζονται.

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Χάρη στην αύξηση του μεταξονίου κατά 6,1εκ., οι επιβάτες στη δεύτερη σειρά διαθέτουν έχουν περισσότερο χώρο για τα πόδια. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών είναι 410 λίτρα, ενώ υπάρχει επιπλέον χώρος αποσκευών μπροστά, 107 λίτρων.

Στο επίκεντρο της νέας ψηφιακής εμπειρίας βρίσκεται το MBUX Superscreen, ενώ ο νέος MBUX Virtual Assistant, με τεχνολογία generative AI, επιτρέπει πιο φυσική και εξατομικευμένη επικοινωνία με το αυτοκίνητο. Η πλοήγηση βασίζεται στο Google Maps και, ειδικά για την ηλεκτρική GLA, το σύστημα Mercedes-Benz Navigation with Electric Intelligence υπολογίζει τη διαδρομή και τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης.

Θα προσφέρεται σε έκδοση GLA 250+ electric που αποδίδει 200 kW και διαθέτει μπαταρία τεχνολογίας NMC, με αξιοποιήσιμη χωρητικότητα 85 kWh. Η αυτονομία φτάνει έως 657 χλμ.

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Η GLA 350 4MATIC electric, με ισχύ 260 kW, έχει και τετρακίνηση, ενώ εφοδιάζεται με την ίδια μπαταρία 85 kWh.

Στις αρχές του 2027 θα προστεθεί μια έκδοση με μπαταρία NMC χωρητικότητας 71 kWh.

Οι τιμές ξεκινούν από 53.700 ευρώ για τη GLA 250+ electric και από 57.500 ευρώ για τη GLA 350 4MATIC electric.