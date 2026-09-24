Η Mercedes ταχύτερη στα ελεύθερα δοκιμαστικά για το Grand Prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν

Πέμπτη σήμερα, αλλά ημέρα ελεύθερων δοκιμαστικών για τον 15ο αγώνα της Formula 1, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ήταν ο ταχύτερος και στα δύο σκέλη των ελεύθερων δοκιμών, με πιο γρήγορο χρόνο στο δεύτερο σκέλος, έχοντας δεύτερο στο FP2 τον ομόσταβλό του και επικεφαλής της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι.

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Ο Μαξ Φερστάπεν, πολυνίκης στο Μπακού, ήταν τρίτος ταχύτερος με τη Red Bull – Ford και θα ψάξει τον ιδανικό γύρο αύριο, μήπως και πάρει την pole position που τόσο επιδιώκει.

Στη γρήγορη πίστα δρόμου μήκους 6 χλμ. που εκτείνεται κατά μήκος της Κασπίας Θάλασσας, η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε μετά από 10 λεπτά λόγω σύγκρουσης του Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls – Ford, ο οποίος χτύπησε στον προεξέχοντα τοίχο της Στροφής 9, στο στενό τμήμα του κάστρου, μέρος της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και την οποία περιβάλλει η διαδρομή.

Οι δύο Ferrari με Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον ακολούθησαν σε χρόνους, με τις δύο McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι σε θέσεις 6 και 8, έχοντας ανάμεσά τους τον Πιέρ Γκασλί με την Apline.

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Ο Ισάκ Χάτζαρ μετά από απουσία δύο αγώνων και με ανανέωση συμβολαίου, επέστρεψε στο μονοθέσιο της Red Bull – Ford με 9ο χρόνο, και 10ο ο Εστεμπάν Οκόν με Haas.

Αύριο θα έχουμε ένα τρίτο σκέλος ελεύθερων δοκιμών και έπειτα τις κατατακτήριες, για τις θέσεις στο γκριντ.

Όποιους χρόνους και να φέρουν οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ, θα ξεκινήσουν τελευταίοι λόγω ποινών, καθώς άλλαξαν μοτέρ στα μονοθέσια της Aston Martin.

Το Grand Prix θα διεξαχθεί το Σάββατο.