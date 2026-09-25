Το νέο ID. Buzz Cargo Cargo με μακρύ μεταξόνιο

Η Volkswagen Commercial Vehicles επεκτείνει τη γκάμα του ID. Buzz Cargo με μια έκδοση με μακρύ μεταξόνιο (LWB). Αυτό αυξάνει τον όγκο του χώρου φόρτωσης, συνολικά, στα 4,4 κυβικά μέτρα.

Το ID. Buzz Cargo LWB προσφέρει επιπλέον 0,5 κυβικά μέτρα αποθηκευτικού χώρου στο τμήμα φόρτωσης. Με μήκος 2,458μ., ο χώρος φόρτωσης είναι κατά 25 εκ. μακρύτερος σε σχέση με την έκδοση κανονικού μεταξονίου. Το πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών είναι 1,230μ. Ανάλογα με το σύστημα κίνησης, το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 700 κιλά στην πισωκίνητη έκδοση (RWD) ή τα 606 κιλά στην τετρακίνητη (AWD).

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Το Cargo με το μακρύ μεταξόνιο διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό ξύλινο δάπεδο και δεύτερη συρόμενη πόρτα. Η πόρτα είναι κατά 19 εκ. φαρδύτερη, ώστε μια ευρωπαλέτα (Euro pallet) να μπορεί να περάσει από αυτή. Το Cargo LWB διατίθεται σε διθέσια ή τριθέσια έκδοση, και με χειροκίνητα ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη.

Το ID. Buzz Cargo LWB διατίθεται με μεγάλη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών και, προαιρετικά, με δίφυλλες πίσω πόρτες. Στην έκδοση με το μακρύ μεταξόνιο, το ID. Buzz Cargo διαθέτει μπαταρία 86 kWh (κανονικό μεταξόνιο: 79 kWh). Η ισχύς του συστήματος ανέρχεται στα 210 kW (286 PS).

Στην τετρακίνητη έκδοση 4MOTION, η ισχύς του συστήματος αυξάνεται στα 250 kW (340 PS). Η μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του μεγάλου ID. Buzz Cargo είναι 1.800 κιλά (με φρένα, σε κλίσεις 8% και 12%).

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Όπως όλα τα μοντέλα ID. Buzz, έτσι και το επιμηκυμένο ID. Buzz Cargo θα βγαίνει από το εργοστάσιο του Ανόβερο με την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού ID. Θα διαθέτει, προαιρετικά, το σύστημα Travel Assist που αντιδρά πλέον και στους φωτεινούς σηματοδότες. Σε κόκκινο φανάρι, το σύστημα υποβοήθησης φρενάρει αυτόματα το ID. Buzz Cargo μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση. Ένα ακόμη νέο χαρακτηριστικό είναι η οδήγηση με ένα πεντάλ (one-pedal driving), η οποία επιτρέπει την έντονη επιβράδυνση και την ανάκτηση ενέργειας μέχρι την ακινητοποίηση του VW Bus, ελέγχοντας αποκλειστικά το πεντάλ του γκαζιού.

Παράλληλα, η νέα γενιά λογισμικού εισάγει και τη λειτουργία Vehicle-to-Load στο ID. Buzz για τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. δισκοπρίονα) απευθείας από την μπαταρία του οχήματος. Η συνεχής λειτουργία ή η φόρτιση με ισχύ 3,0 kW είναι δυνατή μέσω ενός προσαρμογέα – του PowerSocket – στη σύνδεση Mode 3 της υποδοχής φόρτισης (μέγιστη ισχύς: 3,6 kW). Το PowerSocket διατίθεται σε δύο εκδόσεις: με οικιακή πρίζα τύπου σούκο ή ως έκδοση CEE 230 V (πρίζα κάμπινγκ).

Το ID. Buzz Cargo διαθέτει επίσης το νέο σύστημα infotainment Innovision με νέα σουίτα εφαρμογών. Αυτό επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την επέκταση λειτουργιών και υπηρεσιών με ψηφιακό και ευέλικτο τρόπο.