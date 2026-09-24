Η Opel θα παρουσιάσει το STX Concept στο Παρίσι

Να, λοιπόν, που στο Παρίσι, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου τον Οκτώβριο, η Opel θα παρουσιάσει ένα πρωτότυπο μοντέλο, που ξεφεύγει από τα σημερινά τετριμμένα.

Το Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή, εν συντομία, STX Concept, αποκαλύπτει τις προθέσεις της Opel για το μέλλον των station wagon, με τα αρχικά «ST» να παραπέμπουν ευθέως στα μοντέλα Sports Tourer της μάρκας.

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Μολονότι αυτά τα αμαξώματα χάνονται στις μέρες μας, η Opel επανέρχεται καθώς διαθέτει μακρά παράδοση στη συγκεκριμένη κατηγορία, έχοντας διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο στην καθιέρωση των station wagon στην Ευρώπη ήδη από το 1953, με το Olympia Rekord Caravan.

Σήμερα, το Astra Sports Tourer συνεχίζει αυτή την παράδοση, συνδυάζοντας πρακτικότητα, ευελιξία και σύγχρονη τεχνολογία.

Εν αναμονή του Παρισιού, ώστε να το δούμε από κοντά.