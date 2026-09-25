Pole position o Russell με Mercedes για το Grand Prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν

Μια περίεργη διαδικασία κατατακτήριων είχαμε σήμερα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, για το 15ο Grand Prix της Formula 1, που σφραγίστηκε και από το ατύχημα του Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes.

Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, όντας πολύ γρήγορος από χθες στα ελεύθερα δοκιμαστικά, έκανε έναν απίθανο γύρο και πήρε την pole position για το αυριανό Grand Prix, που θα γίνει Σάββατο και όχι Κυριακή όπως οι υπόλοιποι αγώνες.

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Ο Ράσελ απόρησε που είδε 8ο τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford, ο οποίος νωρίτερα ήταν ο ταχύτερος στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, και θα περιμένουμε να δούμε τι έγινε και ο Φερστάπεν δεν μπόρεσε να κάνει γύρο για pole.

Δεύτερος ο πολύ καλό Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, ενώ τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπληρώνουν οι Όσκαρ Πιάστρι με McLaren και Ισάκ Χάτζαρ με Red Bull – Ford, ο οποίος επανήλθε και μάλιστα δυνατός, έπειτα από απουσία δύο αγώνων εξαιτίας τραυματισμού στο χέρι.

Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον στην 3η σειρά της εκκίνησης με τις McLaren και Ferrari, μπροστά από Πιέρ Γκασλί με Alpine, Μαξ Φερστάπεν με Red Bull – Ford, Κάρλος Σάινθ με Williams και Φράνκο Κολαπίντο με Alpine.

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O πρωτοπόρος της βαθμολογίας Κίμι Αντονέλι, που χτύπησε τη Mercedes θα ξεκινήσει 16ος.

Δηλώσεις

Τζορτζ Ράσελ – Mercedes

«Πιθανότατα πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαφορά που έχω πετύχει σε ολόκληρη την καριέρα μου, ακόμα και από την εποχή της F2 και της F3. Ο γύρος ήταν πραγματικά απολαυστικός. Σε μια πίστα σαν αυτή, το να μπορείς να περνάς τόσο κοντά από τον τοίχο είναι κάτι το εκπληκτικό. Ένιωθα καλά. Στο τέλος βγήκε ο τέλειος γύρος».

Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari

«Ειλικρινά, ήταν ένας αρκετά καλός γύρος. Ωστόσο, βλέποντας τη διαφορά από τον Τζορτζ (Ράσελ), ίσως ο γύρος να μην ήταν αρκετά καλός! Συνολικά, βρισκόμασταν σε μειονεκτική θέση καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Περιμέναμε να είμαστε πολύ πίσω στο τέλος της Παρασκευής, αλλά σήμερα το πρωί είχαμε περισσότερες ελπίδες. Θα δούμε αύριο. Η ταχύτητά μας στις ευθείες δεν είναι το δυνατό μας σημείο, αλλά ο ρυθμός μας στο FP1 με μεγάλο φορτίο καυσίμου ήταν αρκετά καλός, οπότε ελπίζουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και αύριο».

Όσκαρ Πιάστρι – McLaren

«Ναι, ήταν καλά. Στις κατατακτήριες βρήκαμε λίγο παραπάνω ρυθμό. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει αυτό φέτος: φαίνεται να ξεκινάμε με μειονέκτημα, αλλά μετά, στις κατατακτήριες, βρίσκουμε το κάτι παραπάνω. Εδώ τα πράγματα δεν είναι ποτέ εύκολα, ειδικά όταν φυσάει δυνατά και με ριπές, αλλά χαίρομαι που επέστρεψα στην πρώτη τριάδα. Το να κρατάς το μονοθέσιο εντός των ορίων της πίστας δεν είναι εύκολο».