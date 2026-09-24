To πρωτότυπο Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept

Μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τον κόσμο της μοτοσυκλέτας με τη σύγχρονη μόδα, ξεκίνησε η Honda.

Η συνεργασία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου 2027 για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα του πρωτότυπου μοντέλου Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept.

Η Honda, που ιδρύθηκε το 1948, και η Onitsuka Tiger, που ιδρύθηκε το 1949 στην Κόμπε της Ιαπωνίας, μοιράζονται μια κοινή κληρονομιά που βασίζεται στην ιαπωνική τεχνογνωσία, την καινοτομία και την κατασκευαστική αρτιότητα.

Η νέα συνεργασία αξιοποιεί τιςκοινές αξίες των δύο εταιρειών, συνδυάζοντας την τεχνολογία και την κουλτούρα της μοτοσυκλέτας με τη σχεδιαστική ταυτότητα της Onitsuka Tiger.

Το concept βασίζεται σε ενα πρωτότυπο μοντέλο που ξεχωρίζει χάρη στην εμβληματική απόχρωση Tiger Yellow της Onitsuka Tiger, σε συνδυασμό με έντονες μαύρες λωρίδες που εκτείνονται στις δύο πλευρές της μοτοσυκλέτας.

Οι μαύροι τροχοί με λεπτομέρειες σε Tiger Yellow, καθώς και τα λογότυπα των δύο brands, ολοκληρώνουν τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του μοντέλου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Onitsuka Tiger παρουσίασε κολεξιόν ρούχων και παπουτσιών εμπνευσμένη από την κουλτούρα της μοτοσυκλέτας, με το εμβληματικό «φτερό» της Honda.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Honda και η Onitsuka Tiger επιδιώκουν να φέρουν τη μοτοσυκλετιστική κουλτούρα πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό, δημιουργώντας νέες εμπειρίες μέσα από τη συνύπαρξη της σχεδιαστικής δημιουργικότητας, της τεχνολογίας και της κατασκευαστικής ποιότητας.