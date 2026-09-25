Ταχύτερος ο Max Verstappen με Red Bull – Ford στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών για το Grand Prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν

Οριακά, με διαφορά 9 εκατοστών του δευτερολέπτου, ήταν ταχύτερος ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull – Ford, από τον Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών για το Grand Prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο οδηγός της αυστριακής ομάδας και 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, χθες είχε τρίτο χρόνο να αναζητά μια pole position φέτος, και θα έχει την ευκαιρία σήμερα, αργότερα, να τη διεκδικήσει.

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Τρίτο χρόνο έκανε ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, και ακολούθησε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Κίμι Αντονέλι με την άλλη Mercedes, με τον Σαρλ Λεκλέρ πίσω του με τη δεύτερη Ferrari.

Ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine ήταν γρήγορος με 6ο χρόνο, μπροστά από τους δύο οδηγούς της McLaren Οσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, ενώ την πρώτη δεκάδα των χρόνων έκλεισαν οι Ισάκ Χάτζαρ και Φράνκο Κολαπίντο με Red Bull – Ford και Alpine, αντίστοιχα.

Σε λίγο η μάχη για την pole position στο 15ο Grand Prix της χρονιάς που θα γίνει αύριο Σάββατο.