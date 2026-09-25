Πρωτιά για τη BMW Σειρά 1 στην premium compact κατηγορία

Με πάνω από 1.600 ταξινομήσεις στην Ελλάδα, το πρώτο 8μηνο του 2026, η Σειρά 1 της BMW, βρίσκεται στην πρώτη θέση στην premium compact κατηγορία στην Ελλάδα.

Ειδικά στην έκδοση BMW 120, με ισχύ 170 ίππων, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά M, η BMW Σειρά 1 M Sport απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι πολύ σπορ αλλά για καθημερινή χρήση.

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Η BMW Σειρά 1 M Sport προσφέρεται μέσω του προνομιακού προγράμματος BMW Drive 0% από 31.990 ευρώ, με επιτόκιο 0%, 12 μήνες διάρκεια και 50% προκαταβολή. Το πρόγραμμα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.