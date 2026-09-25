Πρωτιά για τη BMW Σειρά 1 στην premium compact κατηγορία

Με πάνω από 1.600 ταξινομήσεις στην Ελλάδα, το πρώτο 8μηνο του 2026, η Σειρά 1 της BMW, βρίσκεται στην πρώτη θέση στην premium compact κατηγορία στην Ελλάδα.
Ειδικά στην έκδοση BMW 120, με ισχύ 170 ίππων, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά M, η BMW Σειρά 1 M Sport απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι πολύ σπορ αλλά για καθημερινή χρήση.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η BMW Σειρά 1 M Sport προσφέρεται μέσω του προνομιακού προγράμματος BMW Drive 0% από 31.990 ευρώ, με επιτόκιο 0%, 12 μήνες διάρκεια και 50% προκαταβολή. Το πρόγραμμα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Η ανασχεδιασμένη, πεντάθυρη BMW Σειράς 1 έχει μήκος 4,361μ., φέρει φαρδιά γρίλια με κάθετες και διαγώνιες μπάρες, στάνταρ προβολείς LED, στάνταρ BMW Individual High-Gloss Shadow Line που περιλαμβάνει ένα γραφικό στοιχείο με τον αριθμό 1 στο σημείο της μεσαίας κολόνας, και ειδικά χαρακτηριστικά στις εκδόσεις Μ, έχοντας μεγάλες εισαγωγές αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα, έντονες πλαϊνές ποδιές και ένα τρισδιάστατο στοιχείο διαχύτη στον πίσω προφυλακτήρα.
Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η BMW M135 xDrive με τετρακύλινδρο κινητήρα 300 hp και προσαρμοζόμενο πλαίσιο Adaptive M Chassis. Ο τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας της νέας BMW 120 αποδίδει 170 ίππους. Όλες οι κινητήριες μονάδες συνεργάζονται στάνταρ με 7-τάχυτο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη.
Η νέα BMW Σειρά 1 προσφέρει μια σημαντικά διευρυμένη γκάμα συστημάτων αυτοματοποιημένης οδήγησης υποβοήθησης οδηγού.