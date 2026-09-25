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Πρωτιά για τη BMW Σειρά 1 στην premium compact κατηγορία

Σε διαφορετικές εκδόσεις ισχύος με γνήσια οδηγική συμπεριφορά
bmw-1-series
Δημήτρης Μπαλής
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Με πάνω από 1.600 ταξινομήσεις στην Ελλάδα, το πρώτο 8μηνο του 2026, η Σειρά 1 της BMW, βρίσκεται στην πρώτη θέση στην premium compact κατηγορία στην Ελλάδα.

Ειδικά στην έκδοση BMW 120, με ισχύ 170 ίππων, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά M, η BMW Σειρά 1 M Sport απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι πολύ σπορ αλλά για καθημερινή χρήση. 

Η BMW Σειρά 1 M Sport προσφέρεται μέσω του προνομιακού προγράμματος BMW Drive 0% από 31.990 ευρώ, με επιτόκιο 0%, 12 μήνες διάρκεια και 50% προκαταβολή. Το πρόγραμμα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

bmw-1-series

Η ανασχεδιασμένη, πεντάθυρη BMW Σειράς 1 έχει μήκος 4,361μ., φέρει φαρδιά γρίλια με κάθετες και διαγώνιες μπάρες, στάνταρ προβολείς LED, στάνταρ BMW Individual High-Gloss Shadow Line που περιλαμβάνει ένα γραφικό στοιχείο με τον αριθμό 1 στο σημείο της μεσαίας κολόνας, και ειδικά χαρακτηριστικά στις εκδόσεις Μ, έχοντας μεγάλες εισαγωγές αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα, έντονες πλαϊνές ποδιές και ένα τρισδιάστατο στοιχείο διαχύτη στον πίσω προφυλακτήρα.

bmw-1-series

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η BMW M135 xDrive με τετρακύλινδρο κινητήρα 300 hp και προσαρμοζόμενο πλαίσιο Adaptive M Chassis. Ο τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας της νέας BMW 120 αποδίδει 170 ίππους. Όλες οι κινητήριες μονάδες συνεργάζονται στάνταρ με 7-τάχυτο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη.

Η νέα BMW Σειρά 1 προσφέρει μια σημαντικά διευρυμένη γκάμα συστημάτων αυτοματοποιημένης οδήγησης υποβοήθησης οδηγού.

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