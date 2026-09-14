Οι κινεζικές Lepas και Avatr αναμένεται να ενισχύσουν την Autohellas

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Autohellas, του ομίλου Βασιλάκη, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναδεικνύουν δύο ζητήματα: ένα που αφορά τις παραδοσιακές μάρκες της εταιρείας, τη Hyundai και την Kia, και ένα που αφορά τις νέες, κινεζικές μάρκες της εταιρείας, τις Changan, Xpeng, Lepas και Avatr. Ο κύκλος εργασιών της Autohellas, από τη δραστηριότητα της Εμπορίας Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσίασε μείωση κατά 6,6%, συνεισφέροντας συνολικά 267,2 εκατ. ευρώ στον Κύκλο Εργασιών του ομίλου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Κι αυτή η κάμψη οφείλεται στο γεγονός ότι Hyundai και Kia δεν ανανέωσαν το χαρτοφυλάκιο των μοντέλων τους, κάτι που θα συμβεί τους επόμενους μήνες και άρα ίσως δούμε καλύτερα αποτελέσματα στο δεύτερο εξάμηνο ή το 2027.

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Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι η κάμψη οφείλεται και «στην είσοδο μεγάλου αριθμού νέων μαρκών στην ελληνική αγορά κυρίως από κατασκευαστές στην Κίνα». Ωστόσο, σε αυτή τη διαπίστωση και η ίδια Autohellas έχει ρόλο, καθώς έφερε 4 κινεζικές μάρκες στην Ελλάδα, τις Changan και Xpeng που ήδη από το 2025 έχουν τοποθετηθεί στην αγορά, αλλά και τις Lepas και Avatr που θα λανσαριστούν σε λίγες ημέρες η πρώτη και λίγο αργότερα η δεύτερη. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

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