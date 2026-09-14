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Ιδιαίτερα πεσμένος σε πωλήσεις νέων ΙΧ ο Αύγουστος

Στο +2,5% η αγορά στο 8μηνο του 2026 – Αύξηση στα ηλεκτρικά, στο 66,1% τα SUV
Αυτοκίνητα
Δημήτρης Μπαλής
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Με μια ομολογουμένως εντυπωσιακή πτώση έκλεισε ο Αύγουστος σε πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Το -37% ως προς τις ταξινομήσεις, δηλαδή τις εκδόσεις πινακίδων κυκλοφορίας, δικαιολογείται σε σημαντικό βαθμό από την έλλειψη τσίγκου, πάνω στις οποίες κατασκευάζονται οι πινακίδες! Και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί και τον Σεπτέμβριο.

Βέβαια, μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση τότε θα δούμε πολύ αυξημένα νούμερα, όμως υπάρχει και η άποψη ότι ενδέχεται ορισμένοι υποψήφιοι αγοραστές να αναβάλλουν σε αόριστο χρόνο την αγορά τους.

Με όλα αυτά, η αγορά στο πρώτο 8μηνο του 2026 βρίσκεται στο +2,5% με 102.420 μονάδες.

Το 66,1% των πωλήσεων είναι αμαξώματα SUV όλων των μεγεθών, αυξημένο ποσοστό σε σχέση με πέρυσι (62%).

Επίσης, τα μικρού μεγέθους μοντέλα, Β κατηγορία, έχουν τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις με το απίστευτο 59%, και ακολουθούν τα μικρομεσαία C με 24,5%, τα μεσαίου μεγέθους D με 7,8%, και τα μικρά πόλης Α με 6,4%.

Ως προς τα κινητήρια συστήματα, τα υβριδικά βρίσκονται στο 57,7% (49,2% πέρυσι), τα αμιγώς βενζινοκίνητα έχουν πέσει στο 24% (32,5%), τα αμιγώς ηλεκτρικά είναι στο 6,7%, τα plug-in hybrid στο 6,3%, και τα διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου στο 3,0%, με τα πετρελαιοκίνητα να εξαφανίζονται με 2,2%.   

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