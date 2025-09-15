Fiat: Από 16.990 ευρώ η έκδοση βενζίνης του Grande Panda

Πριν από μερικές ημέρες έγραψα για την εμπορική διάθεση του βενζινοκίνητου Fiat Grande Panda, το οποίο διατίθεται, πλέον, και στη χώρα μας με τις τιμές να ξεκινούν από τις 16.990 ευρώ.

Πρόκειται για την πιο οικονομική πρόταση της γκάμας του μοντέλου, που εφοδιάζεται με turbo κινητήρα βενζίνης 1.2 lt με ισχύ 100 hp και 205 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop, που μειώνει την κατανάλωση στην πόλη.

Η εξοπλισμού Pop, με τιμή 16.990 ευρώ, περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α), connected services, φωνητικές εντολές μέσω smartphone, κλιματισμό, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση σε ύψος, αυτόματα φώτα, τιμόνι με ρύθμιση σε ύψος και απόσταση, καθώς και βάσεις Isofix στα πίσω καθίσματα. Υπάρχει και πακέτο υποβοήθησης του οδηγού, με σύστημα διατήρησης στη λωρίδα, Speed Limit Information, αυτόματο φρενάρισμα, ενημέρωση απόσπασης της προσοχής του οδηγού, E-call & B-call.

Οι ανώτερες εκδόσεις εξοπλισμού Icon και La Prima, κοστίζουν 18.490 και 20.290 ευρώ, αντίστοιχα.

Θυμίζω ότι το Grande Panda διατίθεται επίσης σε έκδοση Hybrid με αυτόματο κιβώτιο και ισχύ 110 hp (20.800 ευρώ) καθώς και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ισχύ 113 hp (22.800 ευρώ με την κρατική επιδότηση).

Όλα τα Grande Panda συνοδεύονται από 5 χρόνια εγγύηση (ή 75.000 χλμ.) και 5ετή οδική βοήθεια.