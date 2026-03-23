Fiat: Έρχεται βενζινοκίνητο 600 με χειροκίνητο κιβώτιο

Ολοκληρώνει τη γκάμα του 600 η Fiat, με μια έκδοση βενζίνης που θα συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο, και αναμένεται σε λίγους μήνες στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να προσφέρει μια πιο οικονομική λύση, η Fiat πλάι στις υβριδικές εκδόσεις των 110 και 145 ίππων και στην ηλεκτρική των 156 ίππων, πλασάρει μια αμιγώς έκδοση βενζίνης με start/stop, η οποία διαθέτει το νέο Turbo κινητήρα 1.2lt 101 hp του ομίλου Stellantis (πρόσφατα ανακοίνωσε και η Peugeot για το 208).

Το μοτέρ φέρει νέες τεχνολογίες, όπως η αθόρυβη καδένα χρονισμού, ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας, το σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης (350 bar) και άλλα χαρακτηριστικά, ενώ συνδυάζεται με ένα νέο εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο.

Το νέο μοτέρ έχει μεγάλη ανθεκτικότητα και χαμηλή κατανάλωση λαδιού.

Ο νέος κινητήρας ICE θα είναι διαθέσιμος σε όλες τις εκδόσεις, καθιστώντας την επιλογή βενζίνης πλήρως προσβάσιμη σε όλη την οικογένεια 600.

Νέα έκδοση 600 Street

Για να σηματοδοτήσει το ντεμπούτο του 600 βενζίνης, η Fiat παρουσιάζει την έκδοση 600 Street. Θα παραχθεί σε περιορισμένη έκδοση 2.000 μονάδων, που προσφέρονται σε μία μόνο κλειστή διαμόρφωση που υπογραμμίζει την αποκλειστικότητά της.

Το 600 Street κάνει το ντεμπούτο του σε δίχρωμο αμάξωμα, με μαύρες λεπτομέρειες στα λογότυπα της Fiat, στις χειρολαβές των θυρών και στην μπροστινή μάσκα, ενώ το πίσω σήμα “Street” ενισχύει την ταυτότητά του. Οι διακριτικές μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών ολοκληρώνουν την εμφάνιση.

Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα αντανακλά την ίδια εκφραστική πρόθεση, με μαύρη επένδυση οροφής, μαύρο ταμπλό, και ασπρόμαυρα καθίσματα.