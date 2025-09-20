Fiat Grande Panda Hybrid – Δοκιμή: Με το Grande Panda στην Άνδρο!

Το Fiat Panda ανέκαθεν ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα πόλης με κύρια χαρακτηριστικά την ευελιξία, την οικονομία, την απλότητα και τη λειτουργικότητα. Η κάθε γενιά, αλλά και το κάθε μοντέλο ξεχωριστά είχε και κάτι νέο να προσφέρει πάντα -panda βασικά- με επιτυχία.



Ο χαρακτηρισμός «εργαλείο» που είθισται να λέγεται για το Panda λόγω των εξαιρετικών του ικανοτήτων και της πρακτικότητας θα μπορούσε να αντικατασταθεί από το «πολύ-εργαλείο», γιατί σήμερα μιλάμε για Grande Panda με SUV χαρακτήρα, προηγμένη τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πραγματικότητα, το Grande Panda δεν ήρθε για να αντικαταστήσει το γνωστό Panda. Αντίθετα, αξιοποιεί όλα εκείνα τα στοιχεία που από το 1980 έκαναν το Panda best seller στην παγκόσμια αγορά και τα εμπλουτίζει με δικά του, ώστε να διεκδικήσει εμπορική επιτυχία στην ανταγωνιστική κατηγορία των B-SUV, όπου πλέον ανήκει.

Το Grande Panda έχει απλές γραμμές, αλλά ταυτόχρονα funky εμφάνιση, μήκος 3,99 μ., ύψος 1,57 μ. και απόσταση από το έδαφος 18,3 εκ.

Η πολύχρωμη… φιγούρα του, οι compact διαστάσεις και η ευελιξία του συνηγορούν στο γεγονός ότι το Grande Panda είναι παιδί της πόλης, ωστόσο, δεχτήκαμε το challenge να πραγματοποιήσουμε μαζί του πολλά χιλιόμετρα σε άκρως απαιτητικά τερέν.

Η Άνδρος, το Πόρτο Χέλι και η Κοιλάδα Αργολίδας είναι τρεις προορισμοί που απέδειξαν περίτρανα πως το Grande Panda τιμά τον SUV χαρακτήρα του, ενώ ταξιδεύει εξαιρετικά στον αυτοκινητόδρομο, θυμίζοντας μεγαλύτερης κατηγορίας μοντέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βγαίνοντας από το πλοίο στο λιμάνι του Γαυρίου, το Grande Panda ξεχώριζε σαν ροκ σταρ ανάμεσα στα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Η σχεδίασή του παραπέμπει στις ρίζες του με το τετραγωνισμένο σχήμα του, αλλά ταυτόχρονα υιοθετεί τη σύγχρονη αισθητική μέσα από παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες. Χαρακτηριστικό που το διακρίνει είναι τα pixel στα LED φώτα και στην έντονη μάσκα το κάνουν να δείχνει σαν να βγήκε κατευθείαν από τον ψηφιακό κόσμο του Minecraft.

Ακόμη ένα ξεχωριστό στοιχείο στην εμφάνισή του είναι οι μικρές ή μεγαλύτερες υπογραφές με τα λογότυπα PANDA και FIAT, σαν να τις έχουν σκαλίσει οι σχεδιαστές του Centro Stile με ένα ψηφιακό καλέμι, ολόγυρα στο compact SUV. Η μόνη μικρή παραφωνία σε σχέση με το ανώτερου επιπέδου στιλ εντοπίστηκε στο logo Hybrid, το οποίο είναι (ή μοιάζει με) αυτοκόλλητο.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ήθελε το σχεδιαστικό τμήμα το πέτυχε, αφού το ιταλικό B-SUV αποτέλεσε την ατραξιόν της Άνδρου, προσελκύοντας προσοχή και βλέμματα από Έλληνες και ξένους τουρίστες, ακόμη και από Ιταλούς. Και παρά το νεανικό του design, το ενδιαφέρον προήλθε από όλες τις ηλικίες.

Αντίστοιχη εικόνα συναντάμε και στο εσωτερικό. Η καμπίνα είναι νεανική, μοντέρνα, άνετη και χωρίς να αμελεί τον τομέα της λειτουργικότητας. Οι λεπτομέρειες είναι ευφάνταστες, με χαρούμενα χρώματα και σχήματα, ενώ τα ανακυκλωμένα υλικά υπογραμμίζουν τον οικολογικό χαρακτήρα του Grande Panda, ο οποίος ταιριάζει απόλυτα στην ταυτότητα της Άνδρου, με τα μονοπάτια, τις πηγές και το πράσινο, αν και κυκλαδίτικο νησί.

Στην κορυφαία έκδοση, μάλιστα, La Prima της δοκιμής μας την παράσταση κλέβει η ειδική επένδυση από ίνες bamboo στην κεντρική κονσόλα. Τα πλαστικά είναι σχετικά σκληρά, χωρίς να «σαμποτάρουν» τη συνολικά ποιοτική εικόνα, αντιθέτως ενισχύουν την ανθεκτικότητα, ενώ η συναρμογή είναι πολύ καλή.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10 ιντσών με τα έξυπνα και σύγχρονα γραφικά παρέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στον οδηγό με ευκρίνεια και ευκολία. Η κύρια οθόνη αφής με διαγώνιο 10,25 ιντσών φιγουράρει στο κέντρο του ταμπλό και φιλοξενεί το infotainment, το οποίο είναι από τα πιο εύχρηστα της αγοράς, χωρίς να πονοκεφαλιάζει το χρήστη μέχρι να το μάθει.

Ακόμη ένα συν στην… grande λίστα πλεονεκτημάτων του ιταλικού SUV είναι οι φυσικοί διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, κάτι που υποστηρίζουμε 100% για την εργονομία και την ασφάλεια.

Χωροταξικά, είναι ένα από τα πιο ευρύχωρα μοντέλα της κατηγορίας Β. Οι σχεδιαστές του εσωτερικού έχουν αξιοποιήσει κάθε σπιθαμή τόσο για την άνεση οδηγού, συνοδηγού και επιβατών όσο και προς όφελος της πρακτικότητας. Τέσσερα άτομα μπορούν να μετακινηθούν άνετα, ενώ οι επιβάτες των πίσω θέσεων έχουν πολύ χώρο για το κεφάλι και τα γόνατα.

Μέσα στην καμπίνα υπάρχουν διάφορες θήκες για μικρά και μεγαλύτερα αντικείμενα. Επιπλέον, στην έκδοση La Prima συναντάμε έναν έξτρα κλειστό αποθηκευτικό χώρο στο επάνω μέρος του ταμπλό. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ στο υβριδικό Grande Panda αγγίζει τα 412 λίτρα, εκ των οποίων τα 62 βρίσκονται κάτω από το δάπεδο. Στην πράξη, οι βαλίτσες, τα τσαντάκια και τα παρατσαντάκια της εξόρμησης χώρεσαν μια χαρά, χωρίς να… τσιγκουνευτούμε στα πράγματα που πήραμε μαζί μας, αλλά και με όσα έξτρα φύγαμε από την Άνδρο.

Το 48V υβριδικό σύστημα του συνταξιδιώτη μας, Grande Panda Hybrid, απαρτίζεται από έναν νέας γενιάς τούρμπο 1.200άρη τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης 100 ίππων, έναν ηλεκτρικό κινητήρα ισχύος 21 kW (28 ίππων), ο οποίος είναι τοποθετημένος μέσα στο στάνταρ αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e‑DCT 6 σχέσεων και από μία μπαταρία ιόντων λιθίου 0,876 kWh. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς του συστήματος είναι 110 ίπποι, η ροπή 205 Nm και έχει τη δυνατότητα να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, γεγονός που μεγιστοποιεί την οικονομία καυσίμου. Πιο συγκεκριμένα, η υβριδική εκδοχή του Grande Panda κινείται καθαρά ηλεκτρικά κατά την εκκίνηση, στους ελιγμούς παρκαρίσματος, καθώς και κατά τη διάρκεια ήπιας οδήγησης για έως 1 χλμ.

Από στάση φτάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 10,0 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 160 χλμ./ώρα.

Μέσα στην πόλη το Grande Panda έδωσε παράσταση, απομακρύνοντας τη μουντάδα της καθημερινότητας και προκαλώντας όλα τα κεφάλια να γυρίσουν να το περιεργαστούν. Αν και… Grande παραμένει ευέλικτο στα στενά, στους ελιγμούς παρκαρίσματος και άνετο ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες μποτιλιαριάσματος.

Περνώντας από εγκάρσιες ανωμαλίες και λακκούβες, η ανάρτηση αντεπεξέρχεται μια χαρά και δε θυσιάζεται μέρος της άνεσης, ενώ το πλαίσιο είναι δεμένο και στιβαρό.

Εάν δεν εξερευνούσαμε και τις πιο απόκρημνες πλευρές της Άνδρου, θα μέναμε στην εντύπωση ότι είναι το τέλειο compact SUV πόλης, ικανό για κάποιες ήπιες χωμάτινες διαδρομές και αξιοπρεπές στον αυτοκινητόδρομο. Μας διέψευσε, όμως.

Το Grande Panda ταξιδεύει άνετα, ευχάριστα και κυρίως ξεκούραστα. Το επίπεδο της ποιότητας κύλισης είναι υψηλό, όπως και η ηχομόνωση. Είναι σβέλτο και η ροπή του αρκεί, ώστε να πραγματοποιούνται γρήγορες και ασφαλείς προσπεράσεις. Το πάτημα του Grande Panda είναι σταθερό, ακόμα και λίγο πάνω από τα όρια ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο.

Η Άνδρος δεν είναι ένα νησί που προσφέρεται για οδήγηση σε ευθείες. Το ανάγλυφο είναι πλούσιο, οι στροφές αλλεπάλληλες και οι δρόμοι συχνά στενοί. Σε αυτό το τερέν, καθώς και στα δύσκολα ανηφορικά και κατηφορικά σημεία, το ιταλικό SUV παίρνει τα εύσημα. Στον απαιτητικό ρυθμό σε στροφές, η συμπεριφορά του Grande Panda είναι υποδειγματική για την κατηγορία του, οι κλίσεις του αμαξώματος περιορισμένες και οι αντιδράσεις του προβλέψιμες. Δεν επιφυλάσσει καμία δυσάρεστη έκπληξη, εάν δεν υπερβάλλουμε δεν εμφανίζει καν τάσεις υποστροφής, ενώ το τιμόνι του κατευθύνει το εμπρός μέρος εκεί που θέλουμε και ακολουθεί αρμονικά και το πίσω.

Το αυτόματο κιβώτιο των 6 σχέσεων σε κάθε συνθήκη οδήγησης συνδράμει με τον καλύτερο τρόπο τόσο στον τομέα της οικονομίας όσο και στων επιδόσεων, με τις αλλαγές να πραγματοποιούνται στο σωστό σημείο για την κάθε περίσταση.

Σε περίπτωση που έχετε την απορία πού αποσκοπεί το “L”, το οποίο βρίσκεται κάτω από το D (ας πούμε εκεί που θα ήταν το B) στο κιβώτιο, η εν λόγω ένδειξη σημαίνει Low, δηλαδή χαμηλή σχέση μετάδοσης. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται σε καταστάσεις που απαιτούν προσαρμογή της μετάδοσης, όπως κατηφόρα με έντονη κλίση όπου ο κινητήρας συμμετέχει ενεργά στην επιβράδυνση ή σε ανηφορικό κομμάτι όπου διατηρείται ο κινητήρας σε υψηλές στροφές. Στην πράξη, δε διαπιστώσαμε κάποια σημαντική διαφορά, χωρίς αυτό, όμως, να επηρεάζει τη συνολική εικόνα.

Το Fiat Grande Panda Hybrid έχει μια ολιστικά ισορροπημένη συμπεριφορά. Η Άνδρος, ωστόσο, ανέδειξε όλες του τις δυνατότητές του, αφού δεν αντισταθήκαμε να εξερευνήσουμε ακόμα και τις πιο δύσβατες παραλίες, όπως την Άχλα στα βορειοανατολικά του νησιού, όπου ακόμα και εκεί τα έβγαλε τέλεια εις πέρας. Με προσοχή πάντα, αφού δε μιλάμε για καθαρόαιμο off-road, αλλά για προσθιοκίνητο SUV με ασφάλτινα ελαστικά. Παρ’ όλ’ αυτά, με αέρα και άνεση ενός ικανότατου crossover, το Grande Panda σε βγάζει ασπροπρόσωπο στις δύσκολες διαδρομές.

Οι χωματόδρομοι που οδηγούν σε παραλίες, όπως η Βλυχάδα ή η Πλάκα, είναι παιχνιδάκι για το Grande Panda, ενώ ακόμη και οι ανηφόρες προς το Μοναστήρι της Παναχράντου δεν το πτοούν, ας είναι και φορτωμένο με το υβριδικό σύστημα να υποβοηθάει και να διατηρεί παράλληλα την κατανάλωση σε χαμηλό επίπεδο.

Η κίνηση γύρω από τη Χώρα, το Μπατσί και το Γαύριο, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε κάθε πιθανή γωνιά, αλλά και οι στενοί δρόμοι του νησιού βάζουν δύσκολα στους οδηγούς. Εκεί όμως το Grande Panda έδειξε την αξία του, με τις compact διαστάσεις του χώρεσε παντού σαν Tetris. Βρεθήκαμε απαλλαγμένοι από κάθε άγχος για το αν θα περάσουμε ή θα παρκάρουμε ακόμη και στη μικρή και πάντα απάνεμη παραλία Αγία Αικατερίνη στον Όρμο Κορθίου, η οποία πήρε το όνομά της από το εκκλησάκι με την καταπληκτική θέα που βρίσκεται από πάνω.

Οι όμορφες διαδρομές του νησιού, το ανάγλυφο της Άνδρου, καθώς και τα μποτιλιαρίσματα σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι εχθροί της κατανάλωσης. Παρόλ’ αυτά, η μέση κατανάλωση του υβριδικού Grande Panda στο νησί, χωρίς να το προσπαθήσουμε, κυμάνθηκε από 5,7 έως 6,0 λτ./100 χλμ., στον αυτοκινητόδρομο είδαμε 5,4 λτ./100 χλμ. και στην πόλη 6,5 λτ./100 χλμ. Η μέση κατανάλωση όταν έφτασε η ώρα του αποχωρισμού ήταν 5,6 λτ./100 χλμ., κοντά στο 5,1 λίτρα/100 χλμ., που δηλώνει ο κατασκευαστής και δεν είναι ανέφικτο να επιτευχθεί.

Συνοψίζοντας, το Grande Panda Hybrid αποδεικνύεται ένα μοντέλο ξεχωριστό, προορίζεται για τα δύσκολα, παρά την στιλάτη εμφάνισή του. Εφοδιασμένο με όλα τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού, πατάει γερά στην παράδοση δεκαετιών του Panda και την εξελίσσει σε νέο επίπεδο. Η Άνδρος αποτέλεσε απαιτητικό τερέν για δοκιμή. Από τους αστικούς δρόμους στη Χώρα και στο Μπατσί, μέχρι τους χωματόδρομους που οδηγούν σε διάφορες παραλίες, καθώς και τις αμέτρητες στροφές των ορεινών διαδρομών. Άλλωστε, μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων (381 τ. χλμ.) μετά τη Νάξο.

Ένα Panda, τελικά, δεν προδίδει ποτέ τις προσδοκίες. Το Grande Panda είναι οικονομικό, πρακτικό και ευέλικτο, ιδανικό για μικρές οικογένειες που χρειάζονται χώρους, νέους οδηγούς που αγαπούν το στιλ και την τεχνολογία, αλλά και κατοίκους αστικών κέντρων που χρειάζονται ένα compact αυτοκίνητο για τις ανάγκες της πόλης, αλλά να ταξιδεύει άνετα σε διάφορους προορισμούς.

Η τιμή του Fiat Grande Panda Hybrid ξεκινά από 20.800 ευρώ με έκπτωση μέχρι 1.000 ευρώ στη βασική έκδοση Pop, ενώ το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού La Prima από 24.677 ευρώ. Το Grande Panda συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύησης (ή 75.000 χλμ.) και 5ετή οδική βοήθεια.