Fiat: Το Grande Panda, στην βενζινοκίνητη έκδοση, με πιο φτηνή τιμή αγοράς

Πιστή στην υπόσχεση που έδωσε η Fiat, κατά την παρουσίαση του Grande Panda στο Τορίνο, τον Μάιο, λανσάρει τώρα και την αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση του αυτοκινήτου, που λογικά θα κάνει τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.

Κι αυτό επειδή η βενζινοκίνητη θα είναι φτηνότερη από τις δύο άλλες εκδόσεις, που ήδη πωλούνται, την υβριδική (110 HP με μπαταρία ιόντων λιθίου 48 volt και eDCT κιβώτιο ταχυτήτων) και την ηλεκτρική (μπαταρία 44kWh και ηλεκτρικό κινητήρα 83 kW που αποδίδει 113 HP).

Ετσι, ολοκληρώνεται η τριλογία των κινητήριων συστημάτων, με γκάμα που καλύπτει όλη την αγορά.

Η νέα, βενζινοκίνητη έκδοση (που την γνωρίζουμε και από άλλα μοντέλα του ομίλου Stellantis, όπως το Citroen C3), εξοπλίζεται με έναν 3κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.2lt που αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής, και συνδυάζεται με ένα 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο και με τεχνολογία Start&Stop, που μειώνει την κατανάλωση στην πόλη.

Θα είναι διαθέσιμο σε τρεις ξεχωριστές εκδόσεις εξοπλισμού– POP, ICON και LA PRIMA – καθεμία προσαρμοσμένη σε διαφορετικές ανάγκες και γούστα.

Η βασική έκδοση POP δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, με χειροκίνητο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, βάση σύνδεσης για smartphone και ολοκληρωμένο εξοπλισμό ασφαλείας (έξι αερόσακοι, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ενεργό φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση υπνηλίας οδηγού και αισθητήρες στάθμευσης πίσω).

Η έκδοση ICON προσθέτει πλήρη φωτισμό LED μπροστά και πίσω και οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ασύρματη απεικόνιση smartphone για βελτιωμένο στυλ και συνδεσιμότητα.

Στην έκδοση LA PRIMA, προστίθεται ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, τιμόνι με επένδυση, το βιώσιμο ταμπλό «Bambox», ένα κλειστό ντουλαπάκι στο πάνω μέρος, αυτόματος κλιματισμός, ενσωματωμένη πλοήγηση και αισθητήρες στάθμευσης μπροστά με κάμερα οπισθοπορείας.