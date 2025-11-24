Fiat: Το νέο 500 Hybrid

Το Fiat 500 Hybrid αντιπροσωπεύει ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι της ιταλικής μάρκας.

Η παραγωγή του νέου 500 Hybrid ξεκίνησε επίσημα τον μήνα που διανύουμε, τον Νοέμβριο, στο εργοστάσιο Carrozzerie Mirafiori στο Τορίνο, εργοστάσιο – γενέτειρα του 500 το 1957.

Στόχος είναι η παραγωγή άνω των 5.000 μονάδων μέχρι το τέλος του έτους. Με πλήρη δυναμικότητα, το εργοστάσιο Mirafiori αναμένεται να αυξήσει την ετήσια παραγωγή του κατά περίπου 100.000 επιπλέον μονάδες, ενισχύοντας τον στρατηγικό του ρόλο στο βιομηχανικό αποτύπωμα της Fiat.

Το μοντέλο εφοδιάζεται με κινητήρα 999 κ.εκ., με ήπια υβριδική υποβοήθηση 12 V, αποδίδοντας ισχύ 64 ίππους. Έχει μέση κατανάλωση 5,3 λίτρα στα 100 χλμ., με εκπομπές 120 γρ./χλμ. διοξείδιο του άνθρακα.

Διατίθεται σε τρεις τύπους αμαξώματος: Hatchback, 3+1 και Cabrio και σε εκδόσεις: POP, ICON και LA PRIMA.