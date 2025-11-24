Driveit

Fiat: Το νέο 500 Hybrid

Η παραγωγή ξεκίνησε ήδη στα μέσα Νοεμβρίου, με στόχο τα πάνω από 5.000 οχήματα μέχρι το τέλος του 2025
fiat 500 hybrid
Δημήτρης Μπαλής

Το Fiat 500 Hybrid αντιπροσωπεύει ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι της ιταλικής μάρκας.

Η παραγωγή του νέου 500 Hybrid ξεκίνησε επίσημα τον μήνα που διανύουμε, τον Νοέμβριο, στο εργοστάσιο Carrozzerie Mirafiori στο Τορίνο, εργοστάσιο – γενέτειρα του 500 το 1957.

Στόχος είναι η παραγωγή άνω των 5.000 μονάδων μέχρι το τέλος του έτους. Με πλήρη δυναμικότητα, το εργοστάσιο Mirafiori αναμένεται να αυξήσει την ετήσια παραγωγή του κατά περίπου 100.000 επιπλέον μονάδες, ενισχύοντας τον στρατηγικό του ρόλο στο βιομηχανικό αποτύπωμα της Fiat.

fiat 500 hybrid

Το μοντέλο εφοδιάζεται με κινητήρα 999 κ.εκ., με ήπια υβριδική υποβοήθηση 12 V, αποδίδοντας ισχύ 64 ίππους. Έχει μέση κατανάλωση 5,3 λίτρα στα 100 χλμ., με εκπομπές 120 γρ./χλμ. διοξείδιο του άνθρακα.

fiat 500 hybrid

Διατίθεται σε τρεις τύπους αμαξώματος: Hatchback, 3+1 και Cabrio και σε εκδόσεις: POP, ICON και LA PRIMA.

