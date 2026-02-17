Ford: Αναβαθμισμένο το Puma Gen-E και με αυτονομία έως 523 χλμ.

Ένα από τα μοντέλα αιχμής της Ford στην εποχή της ηλεκτρικής κινητικότητας, είναι το Puma Gen-E, το οποίο συνδυάζει την ευελιξία και πρακτικότητα ενός συμπαγούς SUV με την τεχνολογία που απαιτεί κάθε οδηγός.

Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, εμφανίζεται αναβαθμισμένο στην καμπίνα, με περισσότερη έμφαση στην πολυτέλεια και την τεχνολογία, διχρωμία στο ταμπλό και τις πόρτες, και δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες (πίνακας οργάνων 12,8 ιντσών και οθόνη infotainment 12 ιντσών) με όλες τις πληροφορίες για τις επιμέρους λειτουργίες του οχήματος, τη φόρτιση και την πλοήγηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν το μόντεμ 5G, η δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας Apple CarPlay και Android Auto και το ενσωματωμένο EV Trip Planner που βοηθά τον οδηγό να προγραμματίσει τις διαδρομές του, να βρίσκει εύκολα τους σταθμούς φόρτισης και να ταξιδεύει χωρίς άγχος για την αυτονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ford Puma Gen-E εφοδιάζεται με μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης, που εξασφαλίζει αυτονομία κίνησης έως 376 χλμ. στο μικτό κύκλο και έως και 523 χλμ. στην πόλη, με τη μέση κατανάλωση ενέργειας να είναι μόλις 13,1 kWh/100 χλμ..

Επίσης, προσφέρει δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC με ισχύ έως και 100 kW, όπου η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% σε 80% σε περίπου 23 λεπτά.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μοντέλου, που αφορούν την οικογένεια, ανήκει ο καινοτόμος αποθηκευτικός χώρος GigaBox, που χαρίζει συνολική χωρητικότητα για την μεταφορά αποσκευών έως και 574 λίτρα, ενώ στο μπροστινό μέρος υπάρχει ένα frunk, με έξτρα χωρητικότητα 43 λίτρα.