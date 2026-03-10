Driveit

Ford: Ειδικές εκδόσεις Kuga και Puma BlueCruise για hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο

Νέες προσθήκες με αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία και αναβαθμισμένο εξοπλισμό
ford-puma-bluecruise-edition-2026-04
Δημήτρης Μπαλής

Ξεκίνησαν οι παραγγελίες για τις νέες εκδόσεις Ford Puma και Kuga BlueCruise, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στη χώρα μας στο τέλος Μάϊου.

Το βασικό χαρακτηριστικό των εκδόσεων BlueCruise είναι το πλεονέκτημα που προσφέρει το προηγμένο σύστημα BlueCruise, το οποίο είναι διαθέσιμο χωρίς συνδρομή.

ford-kuga-bluecruise-edition-2026-01

Μετά την επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρεμιέρα του BlueCruise στην Ford Mustang Mach-E (το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη), η αμερικανική εταιρεία καθιστά πλέον το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) για hands-free οδήγηση πιο προσιτό από ποτέ.

Η οδήγηση των δύο μοντέλων «με ελεύθερα χέρια και μάτια στο δρόμο», επιτρέπεται σε εγκεκριμένες Μπλε Ζώνες (Blue Zones), οι οποίες καλύπτουν πάνω από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων σε 16 ευρωπαϊκές αγορές.

ford-kuga-bluecruise-edition-2026-03

Σχεδιαστικά, οι νέες εκδόσεις BlueCruise ξεχωρίζουν από το αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue, που συμπληρώνεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα καθρεπτών, ενώ φέρουν μοναδικές μαύρες ζάντες αλουμινίου είναι 18 ιντσών για το Puma και 19 ιντσών για το Kuga. Στο εσωτερικό υπάρχουν ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα, καθώς και λεπτομέρειες στο εκλεπτυσμένο χρώμα Nordic Blue.

ford-puma-bluecruise-edition-2026-02

Στον εξοπλισμό ανήκει και το Connected Navigation, χωρίς να απαιτείται συνδρομή, που αξιοποιεί δεδομένα που βασίζονται στο cloud έτσι ώστε να παρέχει ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση και να φτάνουν στον προορισμό τους ακόμα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Το Puma BlueCruise διατίθεται με βενζινοκινητήρα EcoBoost και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ το Kuga BlueCruise προσφέρεται ως plug-in υβριδικό (PHEV) ή πλήρως υβριδικό (FHEV), με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
78
57
55
52
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Audi: Τα 639 άλογα του RS 5 στο Μαρόκο
Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα παραγωγής στην εποχή μας, το Audi RS 5, που παρουσιάστηκε πρόσφατα, έκανε την εμφάνισή του και στο Μαρόκο. Το...
Audi RS 5 Sedan
Newsit logo
Newsit logo