Ford: Ειδικές εκδόσεις Kuga και Puma BlueCruise για hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο

Ξεκίνησαν οι παραγγελίες για τις νέες εκδόσεις Ford Puma και Kuga BlueCruise, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στη χώρα μας στο τέλος Μάϊου.

Το βασικό χαρακτηριστικό των εκδόσεων BlueCruise είναι το πλεονέκτημα που προσφέρει το προηγμένο σύστημα BlueCruise, το οποίο είναι διαθέσιμο χωρίς συνδρομή.

Μετά την επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρεμιέρα του BlueCruise στην Ford Mustang Mach-E (το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη), η αμερικανική εταιρεία καθιστά πλέον το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) για hands-free οδήγηση πιο προσιτό από ποτέ.

Η οδήγηση των δύο μοντέλων «με ελεύθερα χέρια και μάτια στο δρόμο», επιτρέπεται σε εγκεκριμένες Μπλε Ζώνες (Blue Zones), οι οποίες καλύπτουν πάνω από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων σε 16 ευρωπαϊκές αγορές.

Σχεδιαστικά, οι νέες εκδόσεις BlueCruise ξεχωρίζουν από το αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue, που συμπληρώνεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα καθρεπτών, ενώ φέρουν μοναδικές μαύρες ζάντες αλουμινίου είναι 18 ιντσών για το Puma και 19 ιντσών για το Kuga. Στο εσωτερικό υπάρχουν ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα, καθώς και λεπτομέρειες στο εκλεπτυσμένο χρώμα Nordic Blue.

Στον εξοπλισμό ανήκει και το Connected Navigation, χωρίς να απαιτείται συνδρομή, που αξιοποιεί δεδομένα που βασίζονται στο cloud έτσι ώστε να παρέχει ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση και να φτάνουν στον προορισμό τους ακόμα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Το Puma BlueCruise διατίθεται με βενζινοκινητήρα EcoBoost και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ το Kuga BlueCruise προσφέρεται ως plug-in υβριδικό (PHEV) ή πλήρως υβριδικό (FHEV), με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.