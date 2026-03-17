Ford: Η Collection του Capri με έως 627 χλμ. αυτονομία – Περισσότερη ισχύς και χαρακτηριστικά εξοπλισμού

Διαθέσιμο για παραγγελίες με τα πρώτα μοντέλα να έρχονται τον Ιούνιο του 2026, είναι το Ford Capri στην έκδοση Collection.

To αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με σπορτίφ χαρακτήρα αλλά και οικογενειακό, χρηστικό crossover, φέρει στις εκδόσεις Standard Range νέα μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και έναν βελτιωμένο ηλεκτροκινητήρα, που αντίστοιχα αναβαθμίζουν την αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση και την αποδιδόμενη ροπή.

Η έκδοση Capri Standard Range προσφέρει αυξημένη κατά περισσότερο από 17% αυτονομία σε σχέση με το παρελθόν, φτάνοντας έως και 463 χλμ., με τον αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα να έχει αυξημένη ισχύ στα 140 kW (190 PS) και ροπή στα 350 Nm, επιταχύνοντας σε 8 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.

Ταυτόχρονα, το Ford Capri συνεχίζει να διατίθεται στις εκδόσεις Extended Range, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, και κορυφαία αυτονομία έως και 627 χλμ..

Τα δε νέα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της βέλτιστης συμπεριφοράς του Capri.

Διαθέτει Intelligent Adaptive Cruise Control που υποστηρίζει και τη λειτουργία Traffic Light Recognition, η οποία επιτρέπει στο όχημα να επιβραδύνει ή ακόμα και να σταματά αυτόματα στην περίπτωση που το σύστημα ανιχνεύσει κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι μπροστά.

Το νέο Reversing Assist καταγράφει αυτόματα την πορεία του οχήματος σε απόσταση έως και 50 μέτρα ελέγχοντας το τιμόνι καθ’ όλη την διάρκεια ενός ελιγμού οπισθοπορείας, το νέο Trained Park Assist αναλαμβάνει αυτόματα τον έλεγχο του οχήματος φροντίζοντας για την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και την αλλαγή πορείας, και το Driver State Assist χρησιμοποιεί την κάμερα που είναι στραμμένη προς τον οδηγό και τα συστήματα Lane Keep Assist για να παρακολουθεί την προσοχή του οδηγού και τις κινήσεις του στο τιμόνι.

Δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι όλα τα Ford Capri διαθέτουν πλέον στάνταρ σύστημα οδήγησης με ένα πεντάλ (One–Pedal Drive), ώστε να μην είσαι συνέχεια στα φρένα.

Παράλληλα, το νέο σύστημα Pro Power Onboard προσφέρει τη δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών συσκευών, με πρίζα, με συνολική ισχύ έως και 2,3 kW.

Επίσης, το αναβαθμισμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move του Capri έχει ανασχεδιασμένη διεπαφή για μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης.

Σχεδιαστικά, το νέο Capri Collection ξεχωρίζει με το αποκλειστικό χρώμα Tribute Blue, τους βαθύτερους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, τις πλαϊνές ποδιές και την πίσω αεροτομή, όλα σε μαύρο χρώμα, ενώ οι νέες ζάντες αλουμινίου των 21 ιντσών διαθέτουν ειδική επεξεργασία και μαύρο σατινέ χρώμα.

Στην καμπίνα κυριαρχεί το χρώμα Black Onyx, χρησιμοποιείται μαύρο-μπλε εφέ στο ταμπλό και στην κεντρική κονσόλα, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν μία κάθετη λωρίδα που αντικατοπτρίζει το εξωτερικό χρώμα.

Κατά παραγγελία είναι και το νέο Travel Pack, που περιλαμβάνει προστατευτικό για σκύλους, ένθετο στο μπροστινό χώρο αποθήκευσης (frunk) για την οργάνωση αντικειμένων έκτακτης ανάγκης και ειδικό αποθηκευτικό χώρο για το καλώδιο φόρτισης.