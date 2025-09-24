Ford: Η μεγαλύτερη παρέλαση βαν οχημάτων μπήκε στο βιβλίο Guinness

Το Transit αποτελεί ένα εμβληματικό, επαγγελματικό μοντέλο για τη Ford, στα 60 χρόνια της ιστορία του, από τις 9 Αυγούστου 1965 που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής και έκτοτε έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως περισσότερα από 13 εκατομμύρια αντίτυπα του βαν οχήματος.

Μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι best-seller βαν μοντέλο για 11 συνεχόμενα χρόνια, ενώ η πρωτιά συνολικά στην κατηγορία ανήκει εδώ και 59 χρόνια είτε στο Transit είτε στο Transit Custom.

Η Ford για να γιορτάσει τα 60 χρόνια Transit, πραγματοποίησε το Transit Festival, ζητώντας από ζήτησε από ιδιοκτήτες Transit να συνδράμουν σε αυτό το γεγονός, δημιουργώντας ένα απίστευτο κονβόι με 201 Transit, που χάρισε στη Ford τη διάκριση GUINNESS WORLD RECORDS για τη μεγαλύτερη παρέλαση βαν οχημάτων.

Στην παρέλαση συμμετείχαν από βενζινοκίνητα Transit πρώτης γενιάς έως νέα ηλεκτρικά E-Transit και Transit Custom PHEV.

Η Ford παρέλαβε το πιστοποιητικό του ρεκόρ από τον Carl Saville, επίσημο κριτή του θεσμού, κατά τη διάρκεια του πρώτου Transit Festival.

Επίσης, κάθε οδηγός που πήρε μέρος στην αυτοκινητοπομπή των Ford Transit είναι πλέον επίσημα αναγνωρισμένος ως κάτοχος ρεκόρ, έχοντας λάβει ένα ειδικό ψηφιακό πιστοποιητικό σε ανάμνηση της συμβολής του στην εκδήλωση.

Το εντυπωσιακό κονβόι της Ford σχηματίστηκε στο Τεχνικό Κέντρο της εταιρείας που βρίσκεται στο Dunton του Essex και στη συνέχεια διένυσε μια διαδρομή 46 χλμ. μέχρι το Chelmsford City Racecourse, όπου έγινε το Transit Festival με πάνω από 2.500 συμμετέχοντες.