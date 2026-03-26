Ford: Η Mustang Mach-E σε έκδοση GT California Special και με αυξημένη αυτονομία

Αναβαθμισμένη παρουσιάζεται η αμιγώς ηλεκτρική Mustang Mach-E, από τη Ford. Παράλληλα, η μπλε οβάλ μάρκα λανσάρει και τη νέα έκδοση GT California Special, με καταβολές από την Mustang California Special του 1968.

Η νέα Mustang Mach-E GT California Special φέρει νέες 20άρες ζάντες σε χρώμα Carbonised Grey με λογότυπο GT/CS και σήματα με περίγραμμα στο νέο χρώμα Rave Blue. Στο καπό εκτείνεται μια μοναδική ρίγα που ξεχωρίζει τόσο για την επιγραφή California Special όσο και για τις ακτινωτές της γραμμές σε γκρι και μαύρη απόχρωση που παραπέμπουν σε ηλιοβασίλεμα.

Στο εσωτερικό, τα σπορ καθίσματα διαθέτουν επενδύσεις Navy Pier ActiveX και Miko, σε συνδυασμό με μπλε και ασημί διακοσμητική ρίγα. Η κεντρική κονσόλα και το τιμόνι είναι επίσης επενδυμένα με το συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας Navy ActiveX.

Επίσης, η γκάμα της Mustang Mach-E έχει αναβαθμιστεί σε αυτονομία, καθώς τα νέα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης των εκδόσεων Premium Extended Range αυξάνουν την αυτονομία στις τετρακίνητες και πισωκίνητες παραλλαγές κατά 5 και 15 χλμ., φτάνοντας στα 555 και 615 χλμ., αντίστοιχα.

Κι ακόμα, προστέθηκε στο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS, η τεχνολογία Clear Exit Assist της Ford, που μειώνει τα ατυχήματα κατά το άνοιγμα της πόρτας, καθώς ανιχνεύει πεζούς, ποδήλατα ή σκούτερ που έρχονται από το πλάι και προειδοποιεί για ασφαλές άνοιγμα.

Καταλήγοντας, η Mustang Mach-E είναι το πρώτο μοντέλο που προσφέρει την τεχνολογία BlueCruise της Ford, η οποία επιτρέπει στους οδηγούς να οδηγούς χωρίς χέρια στο τιμόνι όταν ταξιδεύουν σε καθορισμένες Μπλε Ζώνες (Blue Zones). Η τεχνολογία αυτή προσφέρεται και σε επιλεγμένα μοντέλα των Puma, Ranger PHEV και Kuga.