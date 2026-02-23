Ford: Η τεχνολογία για τη σαντιγί, βρίσκει εφαρμογή στους αερόσακους

Η Ford έχει μακρά παράδοση στα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και συνεχώς τα εξελίσσει.

Μολονότι η μαζική χρήση αερόσακων στο χώρο της αυτοκίνησης έγινε τη δεκαετία του 1990, η Ford δούλευε πάνω σε αυτή τη τεχνολογία ήδη από τη δεκαετία του 1970.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ετσι και τώρα, καθώς κατά τη διαδικασία εξέλιξης του ηλεκτρικού Ford Explorer, όπως και όλων των μοντέλων Ford, η εταιρεία θεώρησε ότι θα μπορούσε να βελτιώσει την προστασία των επιβατών.

Αρχικά εξέτασε τη λύση μιας «ενισχυμένης» ζώνης ασφαλείας, παρόμοιας με εκείνης που χρησιμοποιείται στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά δεν ήταν πρακτική για καθημερινή χρήση. Κρίθηκε, λοιπόν, η υιοθέτηση ενός αερόσακου ως η πιο ενδεδειγμένη λύση προκειμένου να μειωθεί η κίνηση του σώματος των εμπρός επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Η ομάδα εξέλιξης της Ford σκέφτηκε να τοποθετήσει έναν αερόσακο οροφής, πάνω από τους επιβάτες των εμπρός καθισμάτων, αλλά χωροταξικά δεν ήταν εφικτό και έτσι επιλέχθηκε η τροποποίηση του κεντρικού πλευρικού αερόσακου που υπήρχε ήδη στο εμπρός κάθισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τεχνικοί πρόσθεσαν έναν δεύτερο θάλαμο στον πλευρικό αερόσακο, και το νέο Ford Explorer έλαβε βαθμολογία 5 αστέρων ασφάλειας από τον οργανισμό Euro NCAP αποσπώντας 15,5 βαθμούς – με μέγιστο τους 16 βαθμούς – για την απόδοσή του στις πλευρικές συγκρούσεις.

Αυτό που έκανε τη διαφορά, ήταν ότι η εφαρμογή μιας τεχνολογίας που υπάρχει εδώ και 50 χρόνια. Τι έγινε λοιπό.

Στα σημερινά αυτοκίνητα, οι αερόσακοι χρησιμοποιούν μια πυροτεχνική γόμωση για την ενεργοποίηση μιας γεννήτριας αερίου, η οποία θα δημιουργήσει το αέριο που φουσκώνει τoν αερόσακο μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτό επιτυγχάνεται, όμως παράγει επίσης ανεπιθύμητη θερμότητα. Για να το εξαλείψει αυτό, η Ford συνεργαζόμενη με μια εταιρεία που ξεκίνησε δημιουργώντας τις φιάλες αερίου που βρίσκονται σε ένα δοχείο που περιέχει σαντιγί, χρησιμοποίησε μια γεννήτρια ψυχρού αερίου με παρόμοια τεχνολογία, ώστε το φούσκωμα του αερόσακου να γίνεται σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα απόδοσης που απαιτούνται.

Να που η σαντιγί δεν είναι μόνο γευστική, αλλά παράγει ιδέες.