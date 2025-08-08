Ford: Ήρθε το Ranger Plug-in Hybrid που χαρίζει και 50 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας

Αυτή τη στιγμή το Ford Ranger Plug-in Hybrid είναι το μόνο διαθέσιμο pick-up στην αγορά που προσφέρεται σε έκδοση Plug-in Hybrid, δηλαδή με θερμικό κινητήρα, ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία, που χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία 50 χλμ.

Το νέο αυτό είναι σημαντικό, καθώς επαγγελματίες και αγρότες θα μπορούν να μετακινούνται σε κοντινές αποστάσεις ηλεκτρικά, αθόρυβα, οικονομικά και χωρίς να ρυπαίνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ford Ranger Plug-in Hybrid, είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, διατηρώντας τα δυναμικά χαρακτηριστικά του, σε δύο πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις Wildtrak και Stormtrak.

Ο βενζινοκινητήρας 2.3lt της Ford σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα, αποδίδουν συνολικά μέγιστη ισχύ 281 ίππους και θηριώδη ροπή 697 Nm – μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του Ranger Raptor.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση κατανάλωση των 3,4 λίτρων/100 χλμ. είναι χαμηλότερη και από πετρελαιοκίνητα pick-up, ενώ υπάρχουν και τα 50 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας.

Μάλιστα, η μπαταρία φορτίζεται και σε απλή οικιακή πρίζα τύπου σούκο. Ένα ακόμη πλεονέκτημα του Ranger Plug-in Hybrid είναι οι δύο πρίζες των 230V/10Α στην καρότσα, που προσφέρουν ισχύ 2,3 kW– αρκετή ώστε να φορτίσουν ακόμα και ένα δεύτερο Ranger Plug-in Hybrid. Προαιρετικά, το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με πρίζες 16A με ισχύ 6,9 kW, κατάλληλες για φόρτιση επαγγελματικού εξοπλισμού.

Διαθέτει και 7 διαφορετικά προφίλ οδήγησης: Normal, Eco, Sport και Slippery για χρήση εντός δρόμου και Mud, Sand, Tow/Haul για κίνηση εκτός δρόμου και ρυμούλκηση, ενώ υπάρχουν και 3 διαφορετικά προφίλ λειτουργίας: αμιγώς ηλεκτρικά, μόνο με τον βενζινοκινητήρα ή με συνδυασμό και των δύο.

Στην καμπίνα, που είναι εφάμιλλη επιβατικού, η κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών εξασφαλίζει τη διαχείριση του ηχοσυστήματος, του κλιματισμού, της πλοήγησης και πολλά ακόμη – μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό στη χρήση περιβάλλον.

Η έκδοση Stormtrak διαθέτει επιπλέον ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: η μεγάλη αεροτομή πίσω από την καμπίνα των επιβατών μπορεί να μετακινηθεί εμπρός/πίσω και η πτυσσόμενη βάση που περιέχει, μαζί με τις αναδιπλούμενες μπάρες της καμπίνας, μπορούν να δημιουργήσουν έναν επίπεδο χώρο για τη στήριξη μακριών αντικειμένων, όπως σωλήνες ή ένα SUP.

Εξάλλου, το ανθεκτικό πλαίσιο του αυτοκινήτου και το εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης, επιτρέπουν στο όχημα να ανταποκρίνεται στις πιο δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου, ενώ έχει μεγάλη ικανότητα ρυμούλκησης και η τεχνολογία Trailer Backup Assist βοηθά τους οδηγούς να ελιχθούν κάνοντας όπισθεν με το τρέιλερ χωρίς να ακουμπούν τα χέρια στο τιμόνι. Απλά ο οδηγός χρησιμοποιεί τον περιστροφικό διακόπτη για να κατευθύνει το τρέιλερ εκεί που επιθυμεί.

Το νέο Ranger Plug-in Hybrid κοστίζει 48.800 ευρώ (πλέον ΦΠΑ0 στην έκδοση Wildtrak και 51.310 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) στην περιορισμένης παραγωγής έκδοση Stormtrak.