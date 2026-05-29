Βραβεία σχεδιασμού για τα Kia EV4 και PV5

Στα φετινά βραβεία Red Dot: Product Design 2026, η Kia βρέθηκε στην κορυφή των διακρίσεων.

Από τη μια με το Kia EV4 που τιμήθηκε ως «Best of the Best» και από την άλλη με το Kia PV5 να αναγνωρίζεται με το βραβείο «Winner».

Παράλληλα, και η πλατφόρμα κινητών ρομπότ MobED ανακηρύχθηκε ως «Winner».

Αυτό το επίτευγμα αντικατοπτρίζει τη συνεχή επίδραση της φιλοσοφίας σχεδιασμού «Opposites United» της Kia, στην παροχή καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων κινητικότητας με επίκεντρο τον χρήστη.

«Από την τολμηρή επανερμηνεία του sedan από το EV4 έως την ευέλικτη, επικεντρωμένη στον χρήστη προσέγγιση του σχεδιασμού PBV από το PV5, και τα δύο οχήματα καταδεικνύουν τη δέσμευση της Kia να συνδυάζει τη συναισθηματική γοητεία με την καθημερινή πρακτικότητα», ανέφερε στέλεχος της κορεατικής μάρκας.

Το Kia EV4 αναγνωρίστηκε για την τολμηρή, καινοτόμο προσέγγισή του στο σχεδιασμό sedan, εισάγοντας μια νέα τυπολογία στην παραδοσιακή κατηγορία. Αναπτυγμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία σχεδιασμού «Opposites United» της Kia, το EV4 διαθέτει μια εντυπωσιακή σιλουέτα fastback που αμφισβητεί τις συμβάσεις, ενώ η έκδοση hatchback ενισχύει περαιτέρω την ευελιξία συνδυάζοντας συμπαγείς, δυναμικές αναλογίες με πρακτικότητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών.

Το Kia PV5, που βραβεύτηκε με το βραβείο «Winner», παρουσιάζει την πρωτοποριακή στρατηγική της Kia «Platform Beyond Vehicle» (PBV) και την αρθρωτή σχεδιαστική της προσέγγιση.

Διαθέτει κοινό σχεδιασμό μπροστινού μέρους σε συνδυασμό με ευέλικτες πίσω μονάδες που μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης. Η γκάμα περιλαμβάνει μοντέλα Passenger, Cargo, WAV (Wheel Accessible Vehicle) και Crew – το καθένα σχεδιασμένο για να προσφέρει βελτιστοποιημένο χώρο, πρακτικότητα και χρηστικότητα, διατηρώντας παράλληλα μια συνεπή σχεδιαστική ταυτότητα.

Σημειώνω ότι η Kia έχει κερδίσει κι άλλα βραβεία Red Dot «Best of the Best»: EV6 (2022), EV9 (2024), EV3 (2025) και τώρα EV4 (2026).