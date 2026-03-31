Ford: Με φουλ υβριδικό σύστημα και 5,3 λίτρα κατανάλωση το Kuga 2.5L FHEV

Μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση του Kuga προσφέρει η Ford, με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο εξοπλισμό και μειωμένη τιμή.

Το Ford Kuga 2.5L FHEV, εφοδιάζεται με ένα ευφυές, αυτοφορτιζόμενο Full Hybrid σύστημα κίνησης, που αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης, έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, που τροφοδοτείται από μια υδρόψυκτη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Τώρα, ο ατμοσφαιρικός, αλουμινιένιος κινητήρας βενζίνης με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson, μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια τη μπαταρία υψηλής τάσης, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν.

Αυτός ο κινητήρας 2.5L συνεργάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα, τη μπαταρία χωρητικότητας 1,1 kWh (εγκατεστημένη χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος), και ένα αυτόματο κιβώτιο CVT, με το σύστημα κίνησης να ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας.

Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια, μέσω του προηγμένου συστήματος αναγεννητικής πέδησης και της ικανότητας του ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί αντίστροφα ως γεννήτρια κατά την επιβράδυνση, μαζεύοντας ενέργεια στη μπαταρία, το σύστημα την αξιοποιεί χαρίζοντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπολογίζεται ότι σε αστικό περιβάλλον η ηλεκτρική λειτουργία φτάνει έως και 64%, με τη μέση κατανάλωση να είναι μόλις 5,3 λίτρα/100 χλμ.. Και με αυτό το δεδομένο, το φουλ υβριδικό Juga προσφέρει συνολική αυτονομία 900 χλμ..

Το Ford Kuga 2.5L FHEV προσφέρεται με τιμή 31.494 ευρώ, καθιστώντας το ακόμα πιο προσιτό για αυτούς που αναζητούν ένα αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό αυτοκίνητο, τώρα που υπάρχει ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για τους ιδιώτες οδηγούς όσον αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Η απόκτηση του μοντέλου γίνεται και μέσω χρηματοδότησης Ford Finance, με επιτόκιο από 0,9%, είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα 330 ευρώ.