Ford: Μεγαλύτερη αυτονομία και πιο γρήγορη φόρτιση για το E-Transit Custom

Σημαντικές over-the-air αναβαθμίσεις από τις αρχές του 2026 για το Ford E-Transit Custom.

H Ford Pro αυξάνει την ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας του μοντέλου από 64 kWh σε 71 kWh, με συνέπεια να μπορεί να διανύει πάνω από 10% περισσότερα χιλιόμετρα μεταξύ και συνολικά έως και 373 χλμ..

Πέραν τούτου, η φόρτιση 10%-80% με χρήση ταχυφορτιστή DC με ισχύ 125 kW διαρκεί περίπου 29 λεπτά. Αυτό αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 10 λεπτών σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και μεταφράζεται σε δυνατότητα προσθήκης περίπου 111 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, που χρησιμεύει κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.

Επίσης, αναβαθμίσεις over-the-air μπορούν να γίνουν και για τα E-Transit Custom που ήδη κυκλοφορούν. Ο χρόνος φόρτισης 10%-80% για την μπαταρία των 64 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) θα μειωθεί κατά περίπου 14 λεπτά, φτάνοντας περίπου στα 25 λεπτά.

Σημειώνω ότι το E-Transit Custom προσφέρει μεγάλη ποικιλία συστημάτων κίνησης και τύπων αμαξώματος. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης περιλαμβάνει επιλογές με ισχύ 100 kW, 160 kW ή 210 kW, καθώς και τετρακίνηση (AWD) για βελτιωμένη πρόσφυση.

Παράλληλα, διαθέτει προηγμένες τεχνολογίες, όπως το Pro Power Onboard, που το μετατρέπει σε κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας, οθόνη αφής SYNC 13 ιντσών με συνδεσιμότητα 5G και η αντλία θερμότητας με έγχυση ατμού, η οποία βελτιστοποιεί την αυτονομία σε ψυχρές καιρικές συνθήκες. Εκ των ουκ άνευ και η ικανότητα ρυμούλκησης που φτάνει έως και τα 2.300 κιλά.

Εξάλλου, στη γκάμα του Transit Custom της Ford Pro υπάρχουν και plug-in υβριδικές εκδόσεις, αλλά και με κινητήρες ντίζελ Ford EcoBlue.

Καταλήγοντας και το επιβατικό E-Tourneo Custom, από τις αρχές του 2026 θα εξοπλίζεται επίσης με τη βελτιωμένη μπαταρία, ενώ τα σημερινά θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις OTA.