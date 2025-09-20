Ford: Μόλις το 10% των μικρών επιχειρήσεων ξέρουν να μεγιστοποιούν την αξία των δεδομένων στα οχήματα

Τα επαγγελματικά οχήματα παραμένουν βασικός πυλώνας της αγοράς, με τη Ford να πραγματοποιεί μια ενδιαφέρουσα έρευνα με σημαντικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότερα από 29,5 εκατομμύρια βαν οχήματα κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ μέχρι το 2028 ένας αντίστοιχος αριθμός επαγγελματικών οχημάτων θα είναι εξοπλισμένος με μόντεμ. Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να μεγιστοποιήσουν την αξία των δεδομένων τα οποία παράγονται, με αποτέλεσμα να χάνουν πολύτιμο χρόνο και χρήμα.

Κι αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικρές και μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται με βαν οχήματα συνεισφέρουν 1 τρισ. ευρώ τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στη βρετανική οικονομία.

Η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας στην αξιοποίηση των δεδομένων ενός οχήματος ή ενός στόλου – ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, αποτελούν τα κύρια ευρήματα της νέας έκθεσης της Ford Pro, με στοιχεία από 3.000 οδηγούς βαν οχημάτων και 150 διαχειριστές στόλων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Η έρευνα αναφέρει ότι το 46% των οδηγών βαν οχημάτων, καθώς και το 25% των διαχειριστών στόλων, δεν χρησιμοποιούν καθημερινά τα δεδομένα υγείας των αυτοκινήτων – για παράδειγμα, για να προγραμματίσουν μια επείγουσα εργασία συντήρησης – παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί κύρια προτεραιότητα στις καθημερινές τους εργασίες.

Επίσης, λιγότερο από το ένα τρίτο των οδηγών (32%) και λίγο περισσότερο από το ήμισυ των διαχειριστών στόλων (57%) είναι «καλά ενημερωμένοι» για το πώς τα δεδομένα τους μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 10% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Παρακολουθώντας καθημερινά το ευρύ φάσμα δεδομένων που δύναται να συλλέξει ένα βαν όχημα το οποίο είναι εξοπλισμένο με μόντεμ, οι διαχειριστές στόλων μπορούν να ειδοποιούνται ή και να προβλέπουν τις ανάγκες συντήρησης, ενώ ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Ford μπορεί να παραγγείλει προληπτικά τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά, ούτως ώστε να μειωθεί ο χρόνος που το όχημα θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η Ford Pro βοηθά επίσης τους διαχειριστές στόλων να παρακολουθούν τα οχήματά τους για καλύτερο προγραμματισμό των διαδρομών και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο – ακόμα και να καθοδηγούν τους οδηγούς εντός του οχήματος ώστε να βελτιώνουν την απόδοσή τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ford Pro, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τον μη παραγωγικό χρόνο ενός βαν έως και 60%, χάρη στην πιο έξυπνη συντήρηση και παρακολούθησή του.