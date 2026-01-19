Ford: Νέος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης που συνδέει το κινητό και το αυτοκίνητο

Σε όλη τη μακρόχρονη ιστορία της η Ford υποστήριζε ότι η τεχνολογία πρέπει να προσφέρει πραγματική χρηστικότητα και χαρά σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Το όραμα της Ford είναι ο «εκδημοκρατισμός» της τεχνολογίας – ακριβώς όπως ο Henry Ford, πριν από έναν αιώνα, «εκδημοκράτισε» το αυτοκίνητο. Εάν ένα χαρακτηριστικό ή μια τεχνολογία δεν λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα, ή αν δεν κάνει τους πελάτες να χαμογελούν, τότε δεν πρέπει να πληρώνουν για αυτό. Η τεχνολογία, επομένως, πρέπει να είναι προσιτή, και αν δεν είναι σε όλους, δεν αποτελεί επανάσταση, αλλά πολυτέλεια.

Στην πρόσφατη έκθεση Consumer Electronics Show 2026 στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ, η Ford παρουσίασε ένα νέο Βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (Ford AI Assistant), ο οποίος συνδέει το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητο, προσφέροντας έξυπνες και πρακτικές λειτουργίες που κατανοούν το περιβάλλον και τις ανάγκες του χρήστη. Γιατί αυτό που πραγματικά χρειάζονται σήμερα όλοι είναι μια νοημοσύνη που να καταλαβαίνει πού βρίσκεστε, τι κάνετε και τι είναι ικανό να κάνει το όχημα, με αποτέλεσμα να καθιστά την επόμενη απόφαση απλούστερη.

Φανταστείτε, για παράδειγμα, πως βρίσκεστε μπροστά από ένα πλήθος από προμήθειες που πρέπει φορτωθούν στην καρότσα του pick-up σας. Αντί να μαντεύετε πως θα χωρέσουν ή να ψάχνετε για μεζούρα, μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία των προμηθειών με το κινητό σας τηλέφωνο και απλά να ρωτήσετε τον Ford AI Assistant το εξής: «Πόσες από αυτές χωράνε στην καρότσα;». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο έξυπνος βοηθός της Ford αναλύει τη φωτογραφία και υπολογίζει τον όγκο των προμηθειών, επιβεβαιώνοντας ότι μπορείτε να τις φορτώσετε.

Η διάθεση αυτής της τεχνολογίας ξεκινά πρώτα μέσα από την εφαρμογή Ford στις αρχές του έτους και θα επεκταθεί σε μια εμπειρία εντός του οχήματος από το 2027.

Όσον αφορά στην αυτόνομη οδήγηση, η Ford σχεδιάζει το δικό της λογισμικό και το δικό της hardware επεκτείνοντας την τεχνολογία BlueCruise, ώστε να καταστήσει πιο προσιτές τις προηγμένες δυνατότητες hands-free οδήγησης – όχι όμως ως πολυτέλεια, αλλά ως στοιχείο καθημερινής χρήσης. Με 1,2 εκατομμύρια οχήματα να διαθέτουν ήδη την τεχνολογία BlueCruise, η Ford είναι σε θέση να βελτιώνει διαρκώς την εμπειρία για τους πελάτες της.

Γνωρίζοντας την τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που εξοπλίζουν τα μοντέλα της, η Ford εστιάζει ταυτόχρονα στην αποδοτικότητα παρέχοντας ακόμα περισσότερες δυνατότητες με 30% χαμηλότερο κόστος. Έχοντας τις δικές της ομάδες εξέλιξης και ξεκινώντας από το 2027 με την ολοκαίνουργια, προσιτή πλατφόρμα Universal Electric Vehicle (UEV), η Ford θα εισάγει νέες λύσεις λογισμικού και hardware. Επίσης, βασιζόμενη στην ίδια ευέλικτη βάση, η αυτόνομη eyes-off αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3 θα είναι έτοιμη προς διάθεση το 2028, καθιστώντας την απόλυτη εμπειρία εντός του οχήματος διαθέσιμη για τους πολλούς – και όχι μόνο για λίγους προνομιούχους.

Καταλήγοντας, εδώ και περισσότερα από 7 χρόνια, η Ford έχει καταφέρει να εξελίσσει τα δικά της ηλεκτρονικά, με τις ομάδες της να έχουν ήδη αναπτύξει 35 εκατομμύρια μονάδες.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της είναι η σχεδίαση ενός ενιαίου «εγκεφάλου οχήματος» – μιας ολοκληρωμένης μονάδας που ενοποιεί το infotainment, τα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS), το ηχοσύστημα και τα επιμέρους δίκτυα σε ένα συμπαγές και αποδοτικό σύστημα, με στόχο την καλύτερη και πιο αξιόπιστη εμπειρία για τον χρήστη χρόνο με το χρόνο.