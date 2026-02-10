Ford: Οι οδηγοί της Red Bull στη Formula 1, οδηγούν 12 εμβληματικά Ford

Η επιστροφή της Ford στη Formula 1, μετά από δύο δεκαετίες, ως συνεργάτης των μονάδων ισχύος της Red Bull, θα έχει πολλά να μας δείξει.

Όπως και οι δύο οδηγοί της ομάδας των κόκκινων ταύρων, ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν και ο ρούκι Αρβιντ Λίντμπλαντ, οι οποίοι στο περιθώριο των δοκιμών ενόψει της σεζόν που ξεκινά στις 8 Μαρτίου από την Μελβούρνη, πήγαν σε μια πίστα για να διασκεδάσουν, οδηγώντας 12 εμβληματικά οχήματα Ford με ιστορία που εκτείνεται σε πάνω από 100 χρόνια.

Στην πίστα, λοιπόν, οι Φερστάπεν και Λίντμπλαντ, οδήγησαν τα μοντέλα: Sweepstakes (1901), Model T (1924), GT40 MKII (1966), Mustang Boss 302 (1970), RS200 (1986), Mustang Cobra (2003), Fiesta WRC (2017), F-150 Lightning SuperTruck (2024), Mustang GT3 (2005), Raptor T1+ (2025), Australian V8 Supercar (2026) και Mustang Dark Horse SC (2026).

Τους δύο οδηγούς υποδέχτηκε ο Αυστραλός, πρώην οδηγός της Formula 1 και παγκόσμιος πρεσβευτής της Ford Racing, Ντάνιελ Ρικιάρντο.

Η Ford, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, είχε καταρρίψει ρεκόρ αντοχής και ταχύτητας με τα Model T και Model K, και δεκαετίες αργότερα, έγραψε ιστορία στους αγώνες αντοχής με τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες του Ford GT40 στον θρυλικό αγώνα των 24 Ωρών του Le Mans (από το 1966 έως και το 1969), ενώ στις ΗΠΑ η Ford ήταν κυρίαρχη δύναμη στο NASCAR με αυτοκίνητα όπως τα Galaxie, Torino, Thunderbird και Mustang, κατακτώντας εκατοντάδες νίκες και διακρίσεις.

Επίσης, στη Formula 1, ο κινητήρας Ford‑Cosworth DFV με πάνω από 150 νίκες σε Grand Prix, ήταν από τους πιο επιτυχημένους στην ιστορία του σπορ, ενώ στο WRC έκανε θραύση με τα Escort, Fiesta και Focus.

Τώρα, στη Formula 1, ως τεχνικός εταίρος της Red Bull Ford Powertrains έχοντας εξελίξει μια νέα, προηγμένη μονάδα ισχύος – αποτελούμενη από ένα υβριδικό σύστημα κίνησης και τεχνολογίες βιώσιμης καύσης όσον αφορά τον θερμικό κινητήρα – εγκαινιάζει μια νέα εποχή.