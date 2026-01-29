Συμβαίνει τώρα:
Ford: Πάνω από 440 χλμ. αυτονομία τα ηλεκτρικά Ford Explorer και Capri

Αναβαθμισμένες εκδόσεις Standard Range με νέα μπαταρία και ενισχυμένο ηλεκτροκινητήρα
ford-capri
Δημήτρης Μπαλής

Δύο πολύ δυναμικά μοντέλα στη φαρέτρα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Ford, Explorer και Capri, έγιναν πιο ισχυρά και ταυτόχρονα πιο αποδοτικά σε αυτονομία.

Οι νέες εκδόσεις Standard Range των δύο μοντέλων, έρχονται με αναβαθμίσεις τόσο σε επίπεδο ηλεκτροκινητήρα όσο και με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP).

Κατά συνέπεια, τα Explorer και Capri απέκτησαν 10% παραπάνω ισχύ και ροπή, φτάνοντας τους 190 ίππους και τα 350 Nm, αντίστοιχα, επιταχύνοντας στα 0-100 χλμ./ώρα σε 8 δευτ.

ford-explorer

Από την άλλη, η νέα μπαταρία προσφέρει επιπλέον 70 χλμ. σε αυτονομία, με το Explorer Standard Range να έχει εμβέλεια έως και 444 χλμ. και το Capri Standard Range έως και 464 χλμ.

ford-capri-vivid-yellow-exterior-03

Η νέα μπαταρία προσφέρει αφενός μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, μειώνοντας την εξάρτηση από πρώτες ύλες υψηλής ζήτησης, και, αφετέρου, επιτρέπει να φορτίζεται τακτικά στο 100% της χωρητικότητάς της, χωρίς να φθείρεται.

