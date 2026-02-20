Ford: Περισσότερη αυτονομία και τεχνολογία τα E-Tourneo Courier και E-Transit Courier

Αναβαθμίσει δύο σημαντικά μοντέλα της η Ford, το E-Tourneo Courier και το E-Transit Courier.

Συγκεκριμένα, το οικογενειακό ηλεκτρικό Ford E‑Tourneo Courier, ένα πενταθέσιο όχημα πολλαπλών δραστηριοτήτων, πλέον με τις τελευταίες αναβαθμίσεις στη μπαταρία, μπορεί να καλύψει έως και 320 χλμ. με μία πλήρη φόρτιση., κάτι που σημαίνει για όσους δεν ξεπερνούν τα 40 χλμ. την ημέρα σε μετακινήσεις, θα φορτίζουν μια φορά την εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το E-Tourneo Courier διαθέτει πληθώρα έξυπνων λύσεων, πίσω συρόμενες πόρτες, μεγάλα ανοίγματα των θυρών, υπερ-υψωμένα καθίσματα με δύο βάσεις Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στο πίσω μέρος, κρυφό ντουλαπάκι, δεύτερο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπό (frunk), πρακτική κεντρική κονσόλα, συνδεσιμότητα 5G, και με Android Auto, και Apple CarPlay, μπορεί να λαμβάνει ασύρματες ενημερώσεις και πολλά ακόμα.

Όσον αφορά στο αναβαθμισμένο E-Transit Courier της Ford Pro, ένα ηλεκτρικό βαν όχημα με συμπαγείς διαστάσεις, σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις με καθημερινές ανάγκες, διαθέτει τώρα μεγαλύτερη μπαταρία από 43 σε 46 kWh, που χαρίζει περισσότερη αυτονομία έως 334 χλμ. Επίσης, η αναβαθμισμένη μπαταρία υψηλής τάσης δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Pro Power Onboard για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το πρακτικό αυτό σύστημα των 400 W μετατρέπει το όχημα σε μία ισχυρή φορητή μπαταρία, παρέχοντας τη δυνατότητα τροφοδοσίας εργαλείων και εξοπλισμού μέσω της πρίζας 230V AC που βρίσκεται στο ταμπλό του E-Transit Courier. Την ίδια στιγμή, στην οθόνη αφής στην καμπίνα εμφανίζεται η υπολειπόμενη ενέργεια στην μπαταρία για ακόμα μεγαλύτερη ξεγνοιασιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλοι οι πελάτες μπορούν επίσης να προθερμαίνουν την καμπίνα και την μπαταρία του E-Transit Courier κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Χάρη στη λειτουργία pre-conditioning η καμπίνα αποκτά την επιθυμητή θερμοκρασία, τα παράθυρα ξεθαμπώνουν και η μπαταρία φτάνει στα ιδανικά επίπεδα για μέγιστη απόδοση.

Κάθε E‑Transit Courier διαθέτει πλέον ταχύτερο μόντεμ 5G για αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα εν κινήσει, το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία με πελάτες και το streaming ήχου.

Επιπλέον, το E‑Transit Courier διαθέτει μία αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος Driver Alert System, το οποίο είναι ικανό να ανιχνεύει περιπτώσεις κόπωσης, απόσπασης προσοχής ή και αιφνίδιας αδιαθεσίας κατά την οδήγηση.

Καταλήγοντας, η συνεργασία της Ford με την Electroverse, προσφέρει πρόσβαση σε πάνω από 1.000.000 δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε όλη την Ευρώπη. Είτε μέσω του σχετικού app είτε μέσω της οθόνης αφής του E‑Transit Courier, οι πελάτες μπορούν να εντοπίζουν τον πιο βολικό σταθμό φόρτισης και να ελέγχουν όχι μόνο τη διαθεσιμότητα και την ισχύ του, αλλά και το κόστος.

Το δημόσιο δίκτυο φόρτισης είναι ιδανικό για μεγαλύτερα ταξίδια ή για γρήγορη φόρτιση, σε ταχυφορτιστές DC, ενώ πιο οικονομική είναι η φόρτιση στο σπίτι ή σε δημόσιους φορτιστές AC.