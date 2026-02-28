Ford: Τα ηλεκτρικά της μοντέλα στη θρυλική πίστα του Le Mans

Μνήμες ζωντάνεψε η Ford στη θρυλική πίστα του Le Mans στη Γαλλία, καθώς εκεί, το 1966, το θρυλικό GT40 κατέκτησε την πρώτη από τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες του στον 24ωρο αγώνα.

Τώρα, 60 χρόνια μετά, η Ford με 125 χρόνια ένδοξης ιστορίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, έφερε το παρόν και το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας σε αυτή τη πίστα, με μια μοναδική εκδήλωση με πάνω από 70 συμμετέχοντες να οδηγούν τα προηγμένα EV της Ford.

Η εκδήλωση «Go Electric Go On Track Go Ford» έδωσε στην πίστα μια διαφορετική αύρα και ενέργεια, όπου οι συμμετέχοντες δοκίμασαν ολόκληρη τη γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας, από το Puma Gen-E και το Explorer, μέχρι το Capri και την εμβληματική Mustang Mach-E.

Από την εκδήλωση δεν έλειψαν και τα επαγγελματικά ηλεκτρικά της Ford Pro, όπως τα E-Transit Courier, E-Transit Custom, E-Transit και E-Tourneo Custom MSRT.

Στην πίστα του Le Mans, οι επαγγελματίες οδηγοί όπως ο Ολιβιέ Πλα, αποκάλυψαν τις μοναδικές δυνατότητες των σύγχρονων ηλεκτρικών της Ford, από την αστραπιαία επιτάχυνση μέχρι τη σπορ συμπεριφορά τους.

Στα αξιοσημείωτα της εκδήλωσης «Go Electric Go On Track Go Ford», ήταν η συμμετοχή ενός οδηγού του οποίου ο πατέρας αγωνίστηκε στο Le Mans το 1929.