Ford: Τέλος εποχής για το θρυλικό Ford GT Mk IV

Με την πλειονότητα των 67 στο σύνολο αντιτύπων του Ford GT Mk IV που έχουν ήδη κατασκευαστεί να έχουν παραδοθεί στους πελάτες, η Ford Performance προχωρά στην 3η και τελευταία φάση παραγωγής του θρυλικού μοντέλου. Μάλιστα, δέχεται τώρα νέες παραγγελίες για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα της σειράς.

Κατασκευασμένο σε στενή συνεργασία με την Multimatic Motorsports – τον εδώ και χρόνια εταίρο της Ford Performance στους αγώνες GT – το Ford GT Mk IV διαθέτει τεχνολογία αιχμής που ξεπερνά αυτή των περισσότερων αγωνιστικών οχημάτων, καθώς και απίστευτες δυνατότητες εντός πίστας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, το εμβληματικό Ford GT Mk IV αποκτά συλλεκτικό χαρακτήρα, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα αυτοκίνητο που επέτρεψε τόσο στους μηχανικούς της Ford όσο και σε εκείνους της Multimatic Motorsports να εφαρμόσουν λύσεις που δεν επιτρέπονται στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά και επιμέρους τεχνολογίες που δεν μπορούν να υιοθετηθούν στα αυτοκίνητα δρόμου.

Η εξέλιξη του Ford GT Mk IV βασίστηκε στα αγωνιστικά Ford GT που κατέκτησαν την πρώτη και τρίτη θέση στις 24 Ώρες του Le Mans το 2016, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο αμάξωμα, σύστημα μετάδοσης κίνησης και ανάρτηση – όλα ειδικά διαμορφωμένα ώστε να αποδίδουν το μέγιστο σε οποιοδήποτε track day.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέρει έναν τεχνολογικά προηγμένο κινητήρα τρίτης γενιάς EcoBoost, V6 3.8lt με διπλό υπερσυμπιεστή. Αποδίδει 820 και πλέον ίππους και η ισχύς περνά στους πίσω τροχούς μέσω ενός κιβωτίου με 6 σχέσεις που έχει και paddles για την αλλαγή τους.

Τα αμορτισέρ Multimatic Adaptive Spool Valve, τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα στην πιο προηγμένη ανάρτηση του αυτοκινήτου, μπορούν να ρυθμιστούν από τον ίδιο τον οδηγό μέσα από το cockpit κατά τη διάρκεια της οδήγησης του οχήματος σε οποιοδήποτε track day. Το πλαίσιο από ανθρακονήματα είναι κοινό με τα αγωνιστικά Ford GT και το Ford GT Mk II, διαθέτοντας ωστόσο ένα εξειδικευμένο άνω κλωβό ασφαλείας, που είναι μοναδικός για το GT Mk IV.

Παράγοντας πάνω από 1.088 κιλά κάθετης δύναμης στα 240 χλμ./ώρα, το Ford GT Mk IV μπορεί να αναπτύξει στις στροφές πάνω από 3g.

Κάθε υποψήφιος πελάτης μπορεί μέσω του προγράμματος Multimatic On Track να βιώσει ένα άτυπο shakedown του δικού του GT Mk IV από τον οδηγό εξέλιξης της εταιρείας Scott Maxwell, πριν από τη δυνατότητα να το οδηγήσει με την βοήθεια πλοηγού οχήματος, ώστε να γνωρίσει καλύτερα το νέο του απόκτημα.

Επίσης, όλοι οι ιδιοκτήτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν μια εξατομικευμένη καθοδήγηση εντός πίστας από το ρόστερ των επαγγελματιών οδηγών των Ford Performance και Multimatic Motorsport.

Αιτήματα σχετικά με το Ford GT Mk IV γίνονται δεκτά έως τις 15 Οκτωβρίου.