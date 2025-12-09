Formula 1: Αποχωρεί ο σύμβουλος επιτυχιών της Red Bull, Helmut Marko

Η αποχώρηση του Helmut Marko από τη Red Bull και τη Formula 1, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, κυρίως λόγω ηλικίας.

Ο 82χρονος, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια ως σύμβουλος μηχανοκίνητου αθλητισμού της Red Bull, και επικεφαλής του προγράμματος Red Bull Junior, εγκαταλείπει την ενεργό δράση με πληθώρα επιτυχιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ασχολούμαι με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό εδώ και έξι δεκαετίες και τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια στη Red Bull ήταν ένα εξαιρετικά επιτυχημένο ταξίδι. Ήταν μια υπέροχη περίοδος που μπόρεσα να βοηθήσω στη διαμόρφωση της ομάδας με τόσους πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους. Όλα όσα έχουμε χτίσει και πετύχει μαζί με γεμίζουν υπερηφάνεια. Το ότι έχασα οριακά το παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν με συγκίνησε βαθιά και μου έκανε σαφές ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα προσωπικά να τερματίσω αυτό το πολύ μακρύ, έντονο και επιτυχημένο κεφάλαιο. Εύχομαι σε όλη την ομάδα να συνεχίσει την επιτυχία και είμαι πεπεισμένος ότι θα αγωνιστούν και για τους δύο τίτλους παγκόσμιου πρωταθλήματος και του χρόνου», είπε ο Μάρκο.

Ο Μάρκο έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όλες τις βασικές στρατηγικές αποφάσεις που έκαναν την Red Bull Racing αυτό που είναι σήμερα: ένας πολλαπλός παγκόσμιος πρωταθλητής, μια κινητήρια δύναμη καινοτομίας και ένας ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Το ένστικτό του για εξαιρετικό ταλέντο όχι μόνο διαμόρφωσε το πρόγραμμα των junior οδηγών της ομάδας, αλλά άφησε επίσης μια διαρκή επίδραση στη Formula 1 στο σύνολό της. Ονόματα όπως ο Sebastian Vettel και ο Max Verstappen αντιπροσωπεύουν τους πολλούς οδηγούς που ανακαλύφθηκαν, υποστηρίχθηκαν και οδηγήθηκαν στην κορυφή υπό την ηγεσία του. Το πάθος του, το θάρρος του να παίρνει σαφείς αποφάσεις και η ικανότητά του να εντοπίζει δυνατότητες θα μείνουν αξέχαστα», σχολίασαν από την ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασικά ορόσημα από τις δύο δεκαετίες του Μάρκο με τη Red Bull:

Συνολικοί Συνεργάτες Κινητήρων: 4

Cosworth: 2005

Ferrari: 2006

Renault: 2007 – 2018

Honda: 2019 – 2025

Αγωνιστικές Επιδόσεις Red Bull

Πρωτάθλημα Κατασκευαστών: 6

Πρωτάθλημα Οδηγών: 8

Αγώνες: 417

Νίκες: 130

Βάθρα: 233

Pole Positions: 111

Ταχύτεροι Γύροι: 102

Toro Rosso

Αγώνες: 268

Νίκες: 1

Βάθρο: 3

Pole Positions: 1

Ταχύτεροι Γύροι:

AlphaTauri

Αγώνες: 83

Νίκες: 1

Βάθρο: 2

Ταχύτεροι Γύροι: 2

Visa Cash App Racing Bulls

Αγώνες: 48

Βάθρο: 1

Ταχύτεροι Γύροι: 1

Η Red Bull Junior Team στη Formula 1

Συνολικοί Οδηγοί F1: 20

Πρωτάθλημα Οδηγών: 8

Νίκες (συμπεριλαμβανομένων νικών με άλλες ομάδες): 137

Βάθρο (συμπεριλαμβανομένων βάθρων με άλλες ομάδες): 321

Οδηγοί F1 που αναπτύχθηκαν μέσω του Προγράμματος

Sebastian Vettel (4 Τίτλοι)

Max Verstappen (4 Τίτλοι)

Daniil Kvyat

Isack Hadjar

Liam Lawson

Yuki Tsunoda

Alex Albon

Pierre Gasly

Carlos Sainz

Daniel Ricciardo

Sebastien Buemi

Scott Speed

Jaime Alguersuari

Brendon Hartley

Jean Eric Vergne

Christian Klien

Vitantonio Liuzzi

Jack Doohan

Patrick Friesacher

Arvid Lindblad