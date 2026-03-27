Formula 1: Αυτά που συνέβησαν στα ελεύθερα δοκιμαστικά στη Σουζούκα

Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren έκανε τον καλύτερο χρόνο σήμερα, συνολικά στα δύο σκέλη των δοκιμαστικών για το 3ο Grand Prix της φετινής Formula 1, ωστόσο η κατάσταση μάλλον είναι διαφορετική.

Κάθε ομάδα είχε τα δικά της θέματα να εξετάσει. Η Mercedes που είναι ούτως ή άλλως η πιο γρήγορη και πιο καλοστημένη μέχρι στιγμής, είχε και πάλι σε εξαιρετική κατάσταση τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, οι οποίοι δοκίμασαν διαφορετικές γόμες ελαστικών.

Ο Λάντο Νόρις με την άλλη McLaren βρέθηκε πίσω από τα δύο γερμανικά μονοθέσια και μπροστά από τα ιταλικά της Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, όμως η McLaren είναι συγκρατημένα αισιόδοξη, διότι γνωρίζει από τα δεδομένα που συλλέγουν ότι δεν είναι στο επίπεδο Mercedes και Ferrari.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Η ιταλική ομάδα είχε το δικό της θέμα με τον ρυθμό σε έναν γύρο, δεν είχε τα ελαστικά των μονοθεσίων στη σωστή λειτουργία και αύριο θα ψάξει τη λύση στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών.

Η Red Bull – Ford, όπως είπε ο Μαξ Φερστάπεν, δεν καταλαβαίνει πραγματικά γιατί είναι τόσο μακριά στον τομέα 1 και στη μεσαία έως υψηλή ταχύτητα. Το αυτοκίνητο παρουσίαζε μεγάλες διακυμάνσεις, υποστροφή σε ορισμένες στροφές και υπερστροφή σε άλλες. «Μερικά πράγματα δεν πάνε σωστά αυτή τη στιγμή», είπε και η ομάδα έχει πολλή δουλειά να κάνει.

Η Haas δείχνει σε καλή κατάσταση γενικά και ίσως είναι σε καλύτερη κατάσταση από την Alpine που έχει θέματα με το μπροστινό της μέρος.

Η Audi έπρεπε να αλλάξει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, προληπτικά, ενώ ο Νίκο Χούλκενμπεργκ είχε σχετικά καλό χρόνο.

Η Racing Bulls – Ford είχε τον Άρβιντ Λίντμπλαντ στο γκαράζ, ενώ η Williams με Αλεξάντερ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ κάνει υπολογισμό με το πώς λειτουργεί ανάλογα το φορτίο καυσίμου.

Η Cadillac παρουσίασε αναβαθμίσεις στον διαχύτη και φαίνεται ότι πηγαίνει βάσει σχεδίου, μολονότι είχε από τους τελευταίους χρόνους, και οι Βρετανοί της Aston Martin έχουν διαφωνίες με τους Ιάπωνες της Honda, οι οποίοι λένε ότι το μοτέρ λειτουργεί καλά στο δυναμόμετρο, αλλά όταν μπαίνει στο πλαίσιο του αυτοκινήτου αρχίζουν οι κραδασμοί που κάνουν ζημιά στις μπαταρίες.

Η πίστα του Σουζούκα είναι ένα κρας τεστ αρκετά σημαντικό, καθώς θα πρέπει να δοκιμάσουν πολλά με την ανάκτηση ενέργειας οι οδηγοί, και επίσης με τον τρόπο αξιοποίησής τους. Και η διακοπή των 5 εβδομάδων μέχρι το Grand Prix στο Μαϊάμι, θα δούμε ποιους θα ωφελήσει και ποιους όχι.