Formula 1: Αυτή είναι η εμφάνιση της Ferrari στη μνήμη του Λάουντα

Σε συνέχεια του άρθρου για τις μπλε-άσπρες φόρμες οδηγών και μηχανικών της Ferrari, για το ερχόμενο τριήμερο στη Μόντσα, για το 16ο Grand Prix της χρονιάς στη Formula 1, η ιταλική ομάδα παρουσίασε και την εμφάνιση των μονοθεσίων SF-25, εμπνευσμένα από την 312 T, που θυμίζει το 1975.

Ήταν η χρονιά που ο Νίκι Λάουντα πήρε τον πρώτο από τους δύο τίτλους που κατέκτησε με τη Ferrari, και η Scuderia θα το γιορτάσει τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου Αυστριακού οδηγού.

Τα χρώματα της 312 T του 1975 είναι εμβληματικά και θα αναβιώσουν αυτό το Σαββατοκύριακο στα αυτοκίνητα των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον χάρη σε μια ειδική τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την HP, εταίρο του τίτλου, η οποία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τα ειδικά χρώματα που είδαμε στο Grand Prix του Μαϊάμι.

Η νέα τεχνολογία επιτρέπει σημαντικές αλλαγές στην εμφάνιση του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας μια ανακυκλώσιμη μεμβράνη PVC που είναι ελαφρύτερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και πιο ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες που δημιουργούνται από τα αυτοκίνητα της F1.

Τα μονοθέσια SF-25 θα αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θρυλικής 312 T: η απόχρωση του κόκκινου θα ταιριάζει με αυτήν πριν από πενήντα χρόνια, θα υπάρχουν οι κλασικές λευκές διαμήκεις ρίγες, καθώς και τα ονόματα των οδηγών γραμμένα με καλλιγραφική γραφή. Οι αριθμοί θα παραπέμπουν επίσης στο παρελθόν, μαύροι σε λευκό ορθογώνιο φόντο. Η πίσω αεροτομή θα είναι μεταλλική ασημένια, θυμίζοντας το αλουμίνιο που χρησιμοποιούνταν εκείνες τις ημέρες πριν οι ίνες άνθρακα γίνουν το πρότυπο της F1. Το κάλυμμα του κινητήρα της SF-25 θα είναι φυσικά λευκό όπως το αυτοκίνητο του Λάουντα, ​​και οι ζάντες θα έχουν ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τις ζάντες της εποχής.

Την Κυριακή, ολόκληρη η ομάδα θα φορέσει ειδική εμφάνιση εμπνευσμένη από τη σεζόν του 1975, με την επιστροφή του ορθογώνιου λογότυπου της Ferrari στη θέση της ασπίδας, η οποία θα εμφανίζεται μόνο στα αυτοκίνητα. Οι Λεκλέρ και Χάμιλτον θα φορέσουν αγωνιστικές στολές, παπούτσια και κράνη ειδικά σχεδιασμένα στο στυλ και τα χρώματα της εποχής, δημιουργώντας μια ισχυρή οπτική σύνδεση μεταξύ του ένδοξου παρελθόντος της Ferrari και του παρόντος της. Το κιτ αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Puma, έναν Premium Partner της ομάδας, και μια συλλογή αντιγράφων θα είναι επίσης διαθέσιμη στο κοινό.

Οι τιφόζι

Οι οπαδοί της Ferrari ήταν πάντα στο επίκεντρο της ατμόσφαιρας στη Μόντσα και μερικές από τις πιο εμβληματικές εικόνες του πάθους τους χρονολογούνται από εκείνο το ιταλικό Grand Prix του 1975.

Εκείνο το Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, χιλιάδες οπαδοί πήγαν στην πίστα. Παλιές φωτογραφίες δείχνουν θεατές να αναζητούν τα καλύτερα σημεία σε ορισμένες περιπτώσεις σε διαφημιστικές πινακίδες, οι οποίες ήταν τοποθετημένες σε σκαλωσιές και επομένως εύκολες στην αναρρίχηση. Μόλις έφταναν ψηλά, οι οπαδοί έσκιζαν τα πανό για να έχουν την καλύτερη θέα της πίστας. Και βέβαια, μετά το τέλος του αγώνα είχαμε την παραδοσιακή εισβολή στην πίστα.

Μετά την ανακαίνιση της πίστας, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το νέο βάθρο ήταν σκόπιμα προσανατολισμένο ώστε να βλέπει προς την ευθεία και να γυρίζει την πλάτη του στην διάσημη στροφή Παραμπόλικα, η οποία τώρα ονομάζεται Μικέλε Αλμπορέτο, στη μνήμη του αδικοχαμένου Ιταλού οδηγού, έτσι ώστε ο νικητής οδηγός να μπορεί να πανηγυρίζει μπροστά σε μια θάλασσα από οπαδούς, η πλειονότητα των οποίων φορούσε κόκκινα της Ferrari.

Ο Σαρλ Λεκλέρ έχει κερδίσει δύο φορές για τη Ferrari στη Μόντσα: το 2019, την πρώτη του σεζόν με τη Scuderia, και ξανά πέρυσι, όταν ολοκλήρωσε ένα ονειρεμένο διπλό κερδίζοντας τόσο το Μονακό όσο και τη Μόντσα. Αυτή η νίκη του 2024, τον έκανε αγαπημένο στους οπαδούς της Ferrari.

Ο δε Λιούις Χάμιλτον έχει κερδίσει στη Μόντσα πέντε φορές (2012, 2014, 2015, 2017 και 2018), όμως φέτος θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στη Μόντσα ως οδηγός Ferrari, και αυτό θα είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Η επιστροφή του Ζαν

Την Κυριακή, πριν από τον αγώνα, οι τιφόζι θα καλωσορίσουν στην πίστα έναν από τους πιο αγαπημένους οδηγούς στην ιστορία της Ferrari: τον Ζαν Αλεζί, που ήταν οδηγός της Scuderia από το 1991 έως το 1995. Μολονότι κέρδισε μόνο έναν αγώνα, στον Καναδά στα 31α γενέθλιά του, στις 11 Ιουνίου 1995, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους οπαδούς του Μαρανέλο. Στη Μόντσα, θα βρίσκεται στο τιμόνι μιας Ferrari 412 T2 του 1995, του τελευταίου μονοθέσιου με τον θρυλικό κινητήρα V12, ο οποίος σήμερα συντηρείται από την F1 της Ferrari.