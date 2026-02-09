Formula 1: Αυτό είναι το πρώτο μονοθέσιο Aston Martin δια χειρός Adrian Newey

Μετά την Cadillac, σήμερα πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση του νέου μονοθεσίου της Aston Martin, ενόψει του νέου πρωταθλήματος της Formula 1.

Το μονοθέσιο, η AMR26 αποκαλύφθηκε στο Ithra (Κέντρο Παγκόσμιου Πολιτισμού King Abdulaziz) στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας, σε συνεργασία με τη χορηγό εταιρεία Aramco.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουσιαστικά, το μονοθέσιο θα εμφανιστεί στις 13 Φεβρουαρίου στην πίστα του Μπαχρέιν, για τις πρώτες δοκιμές, καθώς στο Shakedown που έγινε στη Βαρκελώνη, ο Λανς Στρολ έκανε μόλις 6 γύρους και ο Φερνάντο Αλόνσο 61 γύρους.

Το AMR26 σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για την ομάδα με έδρα το Σίλβερστοουν, καθώς είναι το πρώτο Aston Martin που σχεδίασε ο Άντριαν Νιούι, που ήρθε μετά τις επιτυχίες με τη Red Bull. Επίσης, είναι το πρώτο μονοθέσιο υπό την επίβλεψη του τεχνικού διευθυντή Ενρίκο Καρντίλε, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σύμφωνα με τους κανονισμούς της Formula 1 για το 2026. Αντιπροσωπεύοντας την πιο σημαντική αναθεώρηση που έχει δει το άθλημα εδώ και μια γενιά – με νέες μονάδες ισχύος, αεροδυναμικούς κανόνες και βιώσιμα καύσιμα – το AMR26 δημιουργήθηκε για να κερδίσει, σύμφωνα με τους ανθρώπους της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέτος, η Aston Martin Aramco (7η πέρυσι στο πρωτάθλημα των 10 ομάδων) έχει γίνει μια πλήρως εργοστασιακή ομάδα, ενώ συνεργάζεται με τη Honda για τις μονάδες ισχύος.

Για να υποστηρίξει αυτό το όραμα, η ομάδα συνέχισε να αναπτύσσει την Τεχνολογική Πανεπιστημιούπολη AMR με νέες προσθήκες, όπως η υπερσύγχρονη σήραγγα CoreWeave AIR και ο νέος προσομοιωτής που τέθηκαν σε λειτουργία πέρυσι, διασφαλίζοντας ότι η ομάδα διαθέτει τις εγκαταστάσεις και τους πόρους που απαιτούνται για να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Λόρενς Στρολ, εκτελεστικός πρόεδρος της ομάδας, ανέφερε ότι: «Κάθε κίνηση που κάνουμε είναι σχεδιασμένη και μελετημένη για το πού πηγαίνουμε. Φέτος σηματοδοτούμε την πρώτη μας σεζόν ως πλήρως εργοστασιακή ομάδα, υποστηριζόμενη από συνεργάτες παγκόσμιας κλάσης, όπως οι Honda, Aramco και Valvoline. Έχουμε τους ανθρώπους, τις εγκαταστάσεις και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους».

Ο Άντριαν Νιούι, διευθύνων τεχνικός συνεργάτης και επικεφαλής της ομάδας, επισήμανε: «Το 2026 είναι μια σπάνια στιγμή στη Formula 1, επειδή, για πρώτη φορά, οι κανονισμοί για το πλαίσιο και τη μονάδα ισχύος έχουν αλλάξει μαζί. Με τους ολοκαίνουργιους κανονισμούς, η καλύτερη φιλοσοφία δεν είναι ποτέ άμεσα εμφανής και κατανοείται καθώς το αυτοκίνητο εξελίσσεται. Με το AMR26 έχουμε υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση: για το πώς λειτουργεί ολόκληρο το πακέτο, από το οποίο οι Λανς και Φερνάντο μπορούν να βγάλουν επιδόσεις με συνέπεια».

Συνέπεια στο πιλοτήριο

Οι Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο επιστρέφουν το 2026 για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν ως το δίδυμο οδηγών της ομάδας, σχηματίζοντας την πιο έμπειρη σύνθεση στο γκριντ με συνολικά 614 εκκινήσεις σε αγώνες Formula 1. Ο Τζακ Κράφορντ αναλαμβάνει επίσης τον ρόλο του τρίτου οδηγού, μετά τη δεύτερη θέση που κατέλαβε στο πρωτάθλημα Formula 2 την περασμένη σεζόν.

Ο Φερνάντο Αλόνσο, 10ος πέρυσι στο πρωτάθλημα, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα τόσο συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για την Aston Martin Aramco καθώς προσαρμοζόμαστε στους νέους κανόνες, τις νέες μονάδες ισχύος και τις νέες ιδέες. Με τον Λόρενς και τον Άντριαν, ​​έχουμε δύο από τους πιο αποφασισμένους και ανταγωνιστικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ να ηγούνται της ομάδας. Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν εύκολα, αλλά έχουμε μάθει πολλά και αυτή η εμπειρία σε κάνει πάντα πιο δυνατό. Ανυπομονώ να πιέσω σκληρά και να βοηθήσω να γίνει η Aston Martin Aramco πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική».

Ο Λανς Στρολ, 16ος πέρυσι, τόνισε: «Το AMR26 είναι το πρώτο αυτοκίνητο που βγαίνει από το ολοκληρωμένο μας campus και το πρώτο ως εργοστασιακή ομάδα με την Honda, οπότε είναι μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα. Η πρώτη δοκιμή πήγε καλά, και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αναβαθμίσεις απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Το επόμενο βήμα είναι οι δοκιμές στο Μπαχρέιν, όπου θα συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν από τον εναρκτήριο γύρο στη Μελβούρνη. Θα πρέπει να είναι μια συναρπαστική χρονιά για τους οπαδούς».