Formula 1: Αυτοί που κέρδισαν και αυτοί που έχασαν στη Μελβούρνη

Ο αγώνας στην Αυστραλία, ο πρώτος για τη φετινή χρονιά της Formula 1 ανήκει ήδη στο παρελθόν, καθώς τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα αυτό το τριήμερο στην Κίνα, για τον δεύτερο αγώνα, με Sprint το Σάββατο και Grand Prix την Κυριακή.

Οι νέοι κανονισμοί έχουν περιπλέξει την κατάσταση, και οδηγοί όπως ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull – Ford και ο Λάντο Νόρις της McLaren, μιλούν για πολυπλοκόκητα που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη από τους οδηγούς.

Ο Φερστάπεν τα έλεγε από καιρό, καθώς ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επισήμανε ότι ο τρόπος διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας (50-50 φέτος η ισχύς και από θερμικό κινητήρα), μαζί με τις συνεχείς ρυθμίσεις στις δύο πτέρυγες, δημιουργούν μια σύνθετη κατάσταση. Ο Ολλανδός ζήτηση από τη FIA και τη Formula 1 να επανεξετάσουν τους κανονισμούς.

Μετά τον αγώνα και ο Νόρις, περσινός πρωταθλητής, ανέφερε ότι υπάρχουν ζητήματα, αλλά και ο Οκόν της Haas είπε ότι το αυτοκίνητο είναι δυσκολοοδήγητο.

Οι απόψεις διίστανται μεταξύ των οδηγών και θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, αν θα αλλάξει κάτι ή όχι.

Πάντως, στην Αυστραλία είδαμε μάχες, ειδικά μπροστά μεταξύ Ράσελ και Λεκλέρ, αλλά και μεταξύ άλλων οδηγών, και αυτό οφείλεται στους νέους κανονισμούς.

Νικητές και χαμένοι από το πρώτο Grand Prix

Η Mercedes ανήκει στους νικητές με τον Τότο Βολφ να χαμογελά πλατιά, βλέποντας το 1-2 στην εκκίνηση με Ράσελ και Αντονέλι, να γίνεται 1-2 και στον αγώνα. Ολική επιστροφή για τη Mercedes, έπειτα από 4 μέτριες χρονιές, που ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες από τις 8 σερί με πρωταθλήματα κατασκευαστών. Η Mercedes δούλεψε πολύ στο νέο μοτέρ, βρήκε μια πατέντα με την αναλογία συμπίεσης στον κινητήρα, που οι άλλες ομάδες θεώρησαν παράτυπη, όμως η FIA είπε ότι είναι σύννομη.

Γενικά η Mercedes «έδεσε» το πακέτο κινητήρα – μπαταρία – ηλεκτρικό μοτέρ, με τέτοιο τρόπο που ακόμα και οι ομάδες που παίρνουν τη μονάδα ισχύος της Mercedes, όπως η McLaren, η Williams και η Alpine, δεν έχουν μπορέσει να πάρουν το ίδιο αποτέλεσμα με τη Mercedes.

Στους νικητές και οι κινητήρες Red Bull – Ford και Audi. Η απόφαση της Red Bull να αφήσει τη Honda και να κατασκευάσει η ίδια τις μονάδες ισχύος, σε συνεργασία με τη Ford, αποδεικνύεται επιτυχημένη. Στην Αυστραλία ήταν πολύ ανταγωνιστική, με Φερστάπεν και Χάτζαρ να είναι πολύ κοντά στη McLaren και δεν αποκλείεται να δούμε σύντομα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.

Η Audi, που μπήκε φέτος στο χορό της Formula 1, με δικό της μοτέρ, παρουσιάστηκε αξιόπιστη με τον Μπορτολέτο να τερματίζει 9ος, παρά το γεγονός ότι ο Χούλκενμπεργκ δεν έτρεξε λόγω ηλεκτρικών προβλημάτων.

Στους νικητές και η Cadillac, που κι αυτή μπήκε φέτος στη Formula 1. Με πρωταρχικό στόχο να κερδίσει τον σεβασμό του σπορ, η αμερικανική ομάδα με μονάδα ισχύος της Ferrari και σασί Dallara, έδειξε να βρίσκεται σε καλό δρόμο, με τον Πέρες να τερματίζει, αλλά και τον Μπότας να εγκαταλείπει με πρόβλημα στο τιμόνι. Οι χρόνοι της δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους πρωτοπόρους, όμως η ομάδα δουλεύει για να παρουσιαστεί καλύτερη.

Στους νικητές συγκαταλέγονται και δυο νέοι οδηγοί: Ο Ιζάκ Χάτζαρ και ο Άρβιντ Λίνμπλαντ.

Ο πρώτος, στη δεύτερη χρονιά του στη Formula 1, πέρυσι στη Racing Bulls και φέτος στη μαμά Red Bull – Ford, πήρε την 3η θέση στην εκκίνηση – την καλύτερη καριέρας- διεκδίκησε το βάθρο, όμως ήταν άτυχος με την αποσυναρμολόγησης της μονάδας ισχύος και εγκατέλειψε.

Ο Λίντμπλαντ, ρούκι του πρωταθλήματος, πήγε θαυμάσια, τερμάτισε 8ος, έδωσε μέχρι και μάχη με τον Φερστάπεν και απέδειξε στα 18 του χρόνια ότι η Racing Bulls – Ford μπορεί να περιμένει πολλά από τον νεαρό.

Κολακευτικά σχόλια και για τον Μπέρμαν που έφερε τη μία Haas στην 7η θέση, αλλά και για τον 10ο Γκασλί με την Alpine.

Στους ηττημένους η Aston Martin και η Honda. Οι κραδασμοί του κινητήρα διαλύουν τις μπαταρίες και στο εργοστάσιο στην Ιαπωνία τρέχουν μήπως προλάβουν να φτιάξουν καινούργιες για την Κίνα. Ο Λόρενς Στρολ, έχει επενδύσει του κόσμου τα λεφτά στην ομάδα, μήπως πάρει πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, όμως δεν ψώνισε Mercedes και πήρε Honda που φάνηκε ανέτοιμη, ενώ έχει τον Νιούι που σχεδίασε το αυτοκίνητο να μην μπορεί να κοιμηθεί από τους εφιάλτες. Το ίδιο και οι οδηγοί Αλόνσο και Στρολ που δείχνουν σημάδια κόπωσης. Ο Στρολ ανήκε στους τερματίσαντες της Αυστραλίας, ανεξάρτητα αν έκανε 43 γύρους και όχι 58, επειδή έπιασε το όριο, ενώ ο Αλόνσο εγκατέλειψε.

Ηττημένη και η McLaren καθώς στο γύρο εξόδου, πριν την εκκίνηση, ο Πιάστρι από απότομη αύξηση ισχύος (είπαμε διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας) έχασε το μονοθέσιο και το διέλυσε στον τοίχο, ενώ ο Νόρις τερμάτισε 5ος και μπόρεσε να κρατηθεί μπροστά από τον Φερστάπεν που είχε ξεκινήσει από την 17η θέση. Η φορές σερί παγκόσμια πρωταθλήτρια κατασκευαστών McLaren, φαίνεται ότι θέλει δουλειά για να επανέλθει στα πρωτεία.

Η Williams παρουσίασε κι αυτή προβλήματα αξιοπιστίας, με αποτέλεσμα Αλμπον και Σάινθ να τερματίσουν στις θέσεις 12 και 15. Η βελτίωση του μονοθεσίου αργεί, το μονοθέσιο δείχνει βαρύ, ενώ έχει και έλλειψη κάθετης δύναμης.

Εν αναμονή της Κίνας για να δούμε τι διαφορετικό θα παρουσιάσουν οι ομάδες.