Formula 1: Διακοπές τέλος και τώρα Ολλανδία

Μπορεί ο Ολλανδός, 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, φέτος να μην είναι το φαβορί για τον τίτλο, όμως ουδείς αμφισβητεί την ικανότητά του να κερδίζει αγώνες και ειδικά τώρα που έχουμε Grand Prix στην πατρίδα του.

Πιάστρι και Νόρις με διαφορά 9 βαθμών ανάμεσά τους είναι οι διεκδικητές του τίτλου, καθώς οι δύο οδηγοί της McLaren έχουν από 6 και 5 νίκες, αντίστοιχα, φέτος, ενώ 2 νίκες έχει ο Φερστάπεν και 1 ο Ράσελ.

Και φτάσαμε αισίως στο 15ο Grand Prix της χρονιάς που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στην πίστα του Ζάντφορτ, η οποία έχει μήκος 4.259 μέτρα και διασχίζει τους αμμόλοφους στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, μόλις 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ολλανδίας.

Η πίστα διαθέτει 14 στροφές χαμηλής έως μέσης ταχύτητας – 4 αριστερές και 10 δεξιές – από τις οποίες η τρίτη και η τελευταία είναι υπερυψωμένες με κλίσεις 19 και 18 μοιρών αντίστοιχα, πολύ πιο απότομες από τις στροφές στην Ινδιανάπολη. Αυτές οι στροφές δημιουργούν πολύ υψηλά κατακόρυφα και πλευρικά φορτία στα ελαστικά, κάτι που απαιτεί από τις ομάδες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο σετάρισμα του μονοθεσίου και τη διαχείριση των ελαστικών.

Το επίπεδο κάθετης δύναμης που απαιτείται είναι πολύ υψηλό, παρόμοιο με αυτό στη Βουδαπέστη. Καθώς βρίσκεται μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη Βόρεια Θάλασσα, ο καιρός μπορεί να είναι άστατος και στα τέλη του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες είναι συνήθως κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η ιστορία

Ο αγώνας αυτού του Σαββατοκύριακου θα είναι το 35ο ολλανδικό Grand Prix που προσμετρά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1. Από την πρώτη διοργάνωση το 1952, όλοι οι αγώνες έχουν γίνει στο Ζάντφορτ. Η τρέχουσα διάταξη της πίστας έκανε το ντεμπούτο της το 2021, όταν ο αγώνας επέστρεψε στο πρόγραμμα για πρώτη φορά από το 1985. Ο Τζιμ Κλαρκ είναι ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες εδώ, με 4, όλες με Lotus. Πίσω του βρίσκονται τρεις ακόμη παγκόσμιοι πρωταθλητές, με 3 νίκες ο καθένας: οι Τζάκι Στιούαρτ, Νίκι Λάουντα και Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός προηγείται όσον αφορά τις pole position με 3, ισοφαρίζοντας τον Ρενέ Αρνού, ενώ οι Κλαρκ και Λάουντα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας παρουσιών στο βάθρο με έξι ο καθένας. Η Ferrari είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα με 8 νίκες, μπροστά από τη Lotus με 6 και τη McLaren με 4, με την τελευταία να κερδίζει εδώ πέρυσι χάρη στον Λάντο Νόρις. Η Lotus έχει τις περισσότερες pole position (8), ακολουθούμενη από τη Ferrari (7). Οι θέσεις αντιστρέφονται όσον αφορά στους τερματισμούς στο βάθρο, με τη Ferrari να έχει 26 και τη Lotus 16.

Το 500ό Grand Prix για την Pirelli

Αγώνας ορόσημο για την Pirelli στη Formula 1, καθώς θα είναι ο 500ός γύρος παγκοσμίου πρωταθλήματος στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον οποίο η ιταλική εταιρεία έχει επίσημη παρουσία.

Η ιστορία ξεκινά στις 13 Μαΐου 1950 στο βρετανικό Grand Prix, που ήταν επίσης ο πρώτος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Εκείνη την ημέρα στο Σίλβερστον, τέσσερις Alfa Romeo και τέσσερις Maserati χρησιμοποιούσαν ελαστικά της Pirelli. Ο νικητής του αγώνα, Τζιουζέπε Φαρίνα, ακολουθούμενος από τους Λουίτζι Φατζιόλι και Ρεντ Πάρνελ, οι οποίοι οδηγούσαν επίσης Alfa, έδωσαν στα ιταλικά ελαστικά πλήρη παρουσία στο βάθρο.

Από τότε, η Pirelli έχει δώσει το παρών σε 499 διοργανώσεις, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις περιόδους: από το 1950 έως το 1958, από το 1981 έως το 1991 (όχι όμως το 1987 και το 1988) και, από το 2011 και μετά, ως παγκόσμιος συνεργάτης ελαστικών της Formula 1. Θα υπάρξουν εορτασμοί στην πίστα του Ζάντφορτ, οι οποίοι θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο ιταλικό Grand Prix, στη Μόντσα όπου η Pirelli είναι χορηγός ονόματος. Στην Ολλανδία, όλα τα μονοθέσια και όλα τα σλικ ελαστικά θα φέρουν ένα ειδικό λογότυπο «500 GP», το οποίο αποκαλύφθηκε στο Λονδίνο στις 18 Φεβρουαρίου, κατά τους εορτασμούς για τα 75 χρόνια της Formula 1. Στη Mόντσα, το προσωπικό των ομάδων και οι οδηγοί θα συμμετάσχουν μαζί με ανώτερα στελέχη της F1, της FIA και της Pirelli σε μια αναμνηστική φωτογραφία λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.