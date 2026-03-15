Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Antonelli με την πρώτη του νίκη σε Grand Prix

Ήταν ένα Grand Prix της Formula 1 που θα μείνει για πολλά χρόνια στην ιστορία.

Οι λόγοι πολλοί. Πρώτον, κέρδισε για πρώτη στην καριέρα του ο Αντρέα – Κίμι Αντονέλι, στα 19 του χρόνια, με τη Mercedes.

Δεύτεροn, ο Λιούις Χάμιλτον ανέβηκε για πρώτη φορά σε βάθρο σε Grand Prix, από το 2025 που πήγε στη Ferrari.

Τρίτον, επειδή δεν ξεκίνησαν οι δύο McLaren με Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, με την τρίτη σειρά της εκκίνησης να μένει άδεια!

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Τέταρτον, επειδή είδαμε και τον Μαξ Φερστάπεν να εγκαταλείπει από μηχανικό πρόβλημα στη Red Bull – Ford.

Πέμπτον, και οι δύο Aston Martin εγκατέλειψαν από μπαταρία ο Λανς Στρολ και από κραδασμούς στον κινητήρα της Honda ο Φερνάντο Αλόνσο.

Έκτο, δεν ξεκίνησαν καθόλου τον αγώνα ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με πρόβλημα στην Audi και ο Αλεξάντερ Αλμπον από υδραυλικά στη Williams.

Θέλουμε κι άλλα; Μακάρι να μην τα έχουμε, κυρίως τα αρνητικά, σε επόμενο αγώνα.

Πάντως, κανένα αρνητικό γεγονός δεν αναιρεί την εκπληκτική νίκη του Αντονέλι, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position ως ο νεότερος στην ηλικία της Formula 1 που το έχει πετύχει.

Με την εκκίνηση, έχασε την πρώτη θέση από τον Χάμιλτον με τη Ferrari να είναι δυνατή στις εκκινήσεις, ενώ πίσω από τον Αντονέλι ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με την άλλη Ferrari και ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη Mercedes έμεινε τέταρτος.

Ο Ιζάκ Χάτζαρ γλίστρησε με τη Red Bull – Ford στον πρώτο γύρο και είχαμε κίτρινη σημαία, ο Μαξ Φερστάπεν έκανε και πάλι κακή εκκίνηση όπως χθες στο Sprint, και μπροστά γινόταν μάχη.

Ο Αντονέλι πέρασε ξανά πρώτος στον 3ο γύρο και έμεινε εκεί παρά την ύπαρξη αυτοκινήτου ασφαλείας στον 10ο γύρο για τον Στρολ, και τις αλλαγές ελαστικών.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Μόνο 15 μονοθέσια τερμάτισαν, οι δύο Cadillac με Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες.

Στους βαθμούς βρέθηκαν ο Λόουσον με τη Racing Bulls – Ford και ο Ιζάκ Χάτζαρ με τη Red Bull – Ford.

Η Mercedes έδειξε ανίκητη και τώρα θα περιμένουμε δύο εβδομάδες για τον αγώνα στην Ιαπωνία για το αν θα έχουν απαντήσεις οι υπόλοιπες ομάδες.

Θα ακολουθήσουν πολλά ρεπορτάζ.