Formula 1: Είδαμε και τη Williams και τέρμα οι αποκαλύψεις των ομάδων για το 2026

Η Williams αποκάλυψε σήμερα, επιτέλους, το μονοθέσιό της για το πρωτάθλημα Formula 1 του 2026 που ξεκινά στις 8 Μαρτίου από τη Μελβούρνη.

Η βρετανική, άλλοτε κραταιά ομάδα, ήταν η μόνη που δεν είχε παρουσιάσει το μονοθέσιο και τον χρωματισμό της, ενώ ήταν και η μόνη από τις 11 ομάδες που δεν έκανε δοκιμές στη Βαρκελώνη, την περασμένη εβδομάδα, διότι δεν προλάβαινε να έχει ανταλλακτικά.

Προφανώς η δουλειά στο εργοστάσιο είναι πυρετώδης, με το νέο μονοθέσιο FW48 να πρόκειται να εμφανιστεί στις επόμενες δοκιμές στο Μπαχρέιν, 11-13 και 18-20 Φεβρουαρίου. Υστερα υπάρχει περισυλλογή και προετοιμασία για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς.

Το νέο μονοθέσιο FW48 είναι σχεδιασμένο βάσει των νέων κανονισμών και η ομάδα θα έχει μονάδα ισχύος και κιβώτιο ταχυτήτων από τη Mercedes, και όπως είπαν οι άνθρωποι της Williams θα πάρουν από τη Mercedes τα δεδομένα των δοκιμών της Βαρκελώνης και θα τα προσομοιάσουν στο δικό τους μονοθέσιο.

Σε χρώματα, παραμένει κυρίως το σκούρο μπλε και το μαύρο, αλλά φέρει και ανοιχτό μπλε και λευκό χρώμα στα πλαϊνά της, λόγω των χορηγών, με περισσότερο λευκό στα μπροστινά και πίσω φτερά.

«Το 2026 είναι το επόμενο βήμα στην πορεία επιστροφής προς την κορυφή για την Atlassian Williams F1 Team, καθώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για το άθλημα και είμαστε ενθουσιασμένοι για τη σεζόν που έρχεται», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας Τζέιμς Βολβς.

«Έχουμε μια εξαιρετική γκάμα οδηγών, μερικούς φανταστικούς νέους συνεργάτες, και θέλουμε να βασιστούμε στην επιτυχία που γνωρίσαμε πέρυσι, αλλά δεν είμαστε αφελείς για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα συμβεί στον πρώτο αγώνα, αλλά ανυπομονούμε να το μάθουμε», είπε.

Οδηγοί της ομάδας παραμένουν οι Αλεξάντερ Αλμπον (8ος πέρυσι στη βαθμολογία) και Κάρλος Σάινθ (9ος), ενώ η ομάδα τερμάτισε 5η στο πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2025, το υψηλότερη θέση από το 2017.

Η Williams κατέκτησε τελευταία φορά τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών το 1997 και έπαψε να διεκδικεί τακτικά νίκες σε Grand Prix το 2004. Κέρδισε τελευταία φορά έναν αγώνα το 2012, με τον Παστόρ Μαλδονάδο στην Ισπανία.

Θα δούμε αν το 2026 μπορεί να επανέλθει στις νίκες.