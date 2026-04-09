Formula 1: Εντατικά μαθήματα εκκινήσεων θα κάνει ο Antonelli

Μολονότι έχει κερδίσει τα δύο από τα τρία Grand Prix της Formula 1 που έχουν γίνει φέτος, ο Κίμι Αντονέλι θέλει να βελτιωθεί κι άλλο.

Ο επικεφαλής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ο νεότερος σε ηλικία στην ιστορία της Formula 1 που το καταφέρνει στα 19 του χρόνια, και ο νεότερος που έχει κάνει back to back νίκες, σε Κίνα και Ιαπωνία, είναι αλήθεια ότι μολονότι ξεκίνησε από τις pole position σε αυτούς τους δύο αγώνες, και δεύτερος στον πρώτο αγώνα στην Αυστραλία, εντούτοις οι εκκινήσεις του ήταν κακές, με αποτέλεσμα συνολικά και στα τρία Grand Prix, αλλά και στο Sprint της Κίνας, να χάσει 18 θέσεις στον πρώτο γύρο.

Βέβαια, με την καλοστημένη Mercedes, που δεν έχει χάσει αγώνα φέτος (ο Ράσελ κέρδισε στην Αυστραλία), και το πλεονέκτημα που έχει με την πατέντα που βρήκε στη μονάδα ισχύος και που επέφερε αντιδράσεις από τις άλλες ομάδες, ο Αντονέλι σιγά σιγά στην διάρκεια του αγώνα κατάφερε να ηγηθεί και να κερδίσει (και με λίγη τύχη στην Ιαπωνία).

Όμως, ο Αντονέλι θέλει να βελτιώσει τις εκκινήσεις του και για να τα καταφέρει, τώρα που υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα έπειτα από την ακύρωση των δύο Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, έως τις 3-4 Μαΐου που θα έχουμε ξανά Sprint και Grand Prix στο Μαϊάμι, θα στρωθεί στο μάθημα.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Αντονέλι, περιμένει ένα τιμόνι με όλες τις ρυθμίσεις, το οποίο θα χρησιμοποιήσει σε προσομοιωτή, προκειμένου να καταφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα: να έχει δυνατό ξεπέταγμα.

Οι νέοι κανονισμοί φέτος θέλουν τον οδηγό να ενεργεί διαφορετικά στην εκκίνηση.

Μετά την αφαίρεση του MGU-H, που ήταν μια μονάδα με κινητήρα που μετέτρεπε την κινητική ενέργεια των καυσαερίων σε ηλεκτρική, στέλνοντάς την στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας, τώρα ο οδηγός πρέπει να ανεβάζει τις στροφές του κινητήρα, σταματημένος στο γκριντ, πολύ υψηλότερα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, ώστε να ανοίξει το turbo.

Όποιος το καταφέρνει καλά, φεύγει δυνατά. Όποιος όχι, τότε παλεύει να ξαναπεράσει, εφόσον έχει και τη δύναμη το μονοθέσιο, όπως της Mercedes.

Ο Αντονέλι, εκτός από τον προσομοιωτή, θα βρεθεί 14-15 Απριλίου στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ, με την McLaren, πελάτη της Mercedes σε μονάδες ισχύος, για μια δοκιμή ελαστικών της Pirelli, θα κάνει δοκιμές και με GP2, αλλά και καρτ, για να θυμηθεί πώς ξεκίνησε!