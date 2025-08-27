Formula 1: Γιατί η Cadillac προτίμησε Perez και Bottas και όχι Αμερικανούς οδηγούς

Το 2026 θα έχουμε 11 ομάδες και 22 οδηγούς στο γκριντ της Formula 1, με την Cadillac να είναι η 11η ομάδα.

Η διάσημη αμερικανική μάρκα θα λειτουργεί από τρεις βασικούς κόμβους: το Fishers της Ιντιάνα, το Charlotte της Βόρειας Καρολίνας και το Silverstone του Ηνωμένου Βασιλείου, συνδυάζοντας την αμερικανική μηχανική εφευρετικότητα με την ευρωπαϊκή αγωνιστική τεχνογνωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπειτα από πολλές φήμες και αρκετά ονόματα οδηγών που ακούστηκαν, ανάμεσά τους και ο Μικ Σουμάχερ, τελικά η Cadillac «πήγε στα σίγουρα» και στους βασικούς υποψηφίους για τα δύο κόκπιτ των μονοθεσίων της που θα χρησιμοποιούν κινητήρες Ferrari.

Οι έμπειροι Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες θα οδηγούν για την Cadillac το 2026 και αυτό που θέλει κυρίως η ομάδα στην παρθενική της εμφάνιση στη Formula 1, είναι η σταθερότητα.

Η επιλογή εξετάστηκε διεξοδικά, αναλύθηκαν οι αποδόσεις των δύο οδηγών τα τελευταία χρόνια, οι συνθήκες που επικρατούσαν στις ομάδες τους, οι σχέσεις με τους άλλους οδηγούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βάλτερι Μπότας γίνεται 36 ετών αύριο 28 Αυγούστου. Ο Φινλανδός οδηγός έφυγε από τη Sauber στο τέλος του 2024 και επέστρεψε στη Mercedes ως εφεδρικός οδηγός για το 2025, με τη γερμανική μάρκα να συμφωνεί να τον απελευθερώσει για να επιστρέψει ως βασικός οδηγός σε άλλη ομάδα.

Έκανε ντεμπούτο στην F1 το 2013, έχει 246 εκκινήσεις σε αγώνες F1, κέρδισε 10 Grand Prix, ανέβηκε 67 φορές στο βάθρο, σημείωσε 20 pole position και 19 ταχύτερους γύρους, ενώ ήταν 2ος δύο φορές στα πρωταθλήματα 2019 και 2020, και τις δύο φορές πίσω από τον ομόσταβλό του στη Mercedes, Λιούις Χάμιλτον, πρωταθλητή τότε.

«Από τη στιγμή που άρχισα να μιλάω με την ομάδα της Cadillac Formula 1, ένιωσα κάτι διαφορετικό, κάτι φιλόδοξο αλλά και προσγειωμένο», δήλωσε ο Μπότας. «Δεν πρόκειται απλώς για ένα αγωνιστικό έργο. Είναι ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Δεν σου δίνεται κάθε μέρα η ευκαιρία να είσαι μέρος σε κάτι που χτίζεται από την αρχή και να βοηθήσεις στη διαμόρφωσή του σε κάτι που πραγματικά ανήκει στο γκριντ της F1», είπε.

«Είχα την τιμή να συνεργαστώ με μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και μπορώ ήδη να δω τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια δίψα εδώ. Πρόκειται για μια εμβληματική μάρκα με μεγάλη κληρονομιά στον αμερικανικό μηχανοκίνητο αθλητισμό και το να είμαι μέρος της ιστορίας καθώς εισέρχεται στην παγκόσμια σκηνή της F1 είναι απίστευτα ξεχωριστό για μένα. Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω το αμερικανικό πνεύμα των αγώνων στις μεγαλύτερες πίστες του κόσμου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Mercedes για την ακλόνητη υποστήριξη και το αθλητικό της πνεύμα στη διευκόλυνση ενός τόσο συναρπαστικού βήματος», κατέληξε ο Μπότας.

Εν τω μεταξύ, ο Πέρες ήταν ελεύθερος μετά την αποδέσμευσή του από την Red Bull λόγω των κακών αποτελεσμάτων που είχε πέρυσι, με τον 35χρονο Μεξικανό να επιθυμεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην F1.

Ο Μεξικανός, που έχει σημαντικές χορηγίες πίσω του και μεγάλη δημοφιλία στη Λατινική Αμερική, γεννημένος στις 26 Ιανουαρίου 1990, έκανε ντεμπούτο στην F1 το 2011, έχει 281 εκκινήσεις σε αγώνες F1, 6 νίκες, 39 βάθρα, 3 pole position, 12 ταχύτερους γύρους και τερμάτισε 2ος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα F1 το 2023, πίσω από τον πρωταθλητή Φερστάπεν.

«Η ένταξή μου στην ομάδα της Cadillac Formula 1 είναι ένα απίστευτα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Από τις πρώτες μας συζητήσεις, μπορούσα να νιώσω το πάθος και την αποφασιστικότητα πίσω από αυτό το έργο. Είναι τιμή μου να είμαι μέρος της οικοδόμησης μιας ομάδας που μπορεί να αναπτυχθεί μαζί, ώστε, με τον καιρό, και να αγωνιστούμε στην πρώτη γραμμή», είπε ο Πέρες.

«Η Cadillac είναι ένα θρυλικό όνομα στον αμερικανικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, και το να φέρει μια τόσο φανταστική εταιρεία στη Formula 1 είναι μια τεράστια ευθύνη, την οποία είμαι σίγουρος ότι θα αναλάβω. Είμαι περήφανος που αποτελώ μέρος ενός τόσο φιλόδοξου και ουσιαστικού έργου από την αρχή. Πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση αυτής της ομάδας σε μια πραγματική διεκδικήτρια τίτλου. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη από όλη την αμερικανική ήπειρο και θέλουμε να κάνουμε τους πάντες περήφανους», ανέφερε, καταλήγοντας, ο Πέρες.