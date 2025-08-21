Formula 1: Η 15χρονη Chiara Bättig σε μονοθέσιο της Red Bull – Στα χνάρια Verstappen και Vettel

Δύο νέα ταλέντα οδήγησης, η Chiara Bättig και ο Mattia Colnaghi, εντάχθηκαν στην ομάδα Red Bull Junior, με απώτερο στόχο τη Formula 1.

Η 15χρονη Bättig, από την Ελβετία, θα προβιβαστεί από το καρτ στην F4 την επόμενη σεζόν, ενώ ο 17χρονος Ιταλο-Αργεντινός οδηγός, Colnaghi, θα ανέβει από το Eurocup-3 στην F3 το 2026.

Η Bättig επιλέχθηκε να ενταχθεί στην ομάδα Red Bull Junior μετά από μια επιτυχημένη εμφάνιση στο πρόσφατο Red Bull Driver Search στην Πορτογαλία.

Η νεαρή οδηγός επέδειξε τις ικανότητές της όταν βγήκε στην πίστα με μονοθέσιο για πρώτη φορά. Το τριήμερο πρόγραμμα είδε νέους οδηγούς από όλο τον κόσμο να δοκιμάζουν τους ρυθμούς τους εκτός και εντός πίστας με μονοθέσια αυτοκίνητα.

«Σημαίνει πολλά για μένα να είμαι οδηγός Red Bull Junior», δήλωσε η Bättig. «Νομίζω ότι η Red Bull Junior Team είναι πραγματικά συναρπαστική. Είναι η πρώτη μου φορά σε μονοθέσιο αυτοκίνητο, προσαρμοστήκαμε πολύ καλά και είμαι χαρούμενη γι’ αυτό. Ο απώτερος στόχος μου είναι να φτάσω στη Formula 1 και να γίνω παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το σχέδιό μου για την επόμενη χρονιά είναι να αγωνιστώ στην F4 και ξέρω τι είμαι ικανή να κάνω. Ελπίζω να εμπνεύσω νεαρές γυναίκες καρτερίστες να ακολουθήσουν το ίδιο ταξίδι που κάνω τώρα», είπε.

Ο Δρ. Helmut Marko, επικεφαλής του προγράμματος Red Bull Junior Driver και σύμβουλος Red Bull Motorsports, επαίνεσε τις προσπάθειες της Bättig: «Ήταν επιτυχημένη στα καρτ και η ταχύτητα που επέδειξε στο αυτοκίνητο της Formula σημαίνει ότι προσβλέπουμε σε μια πολύ επιτυχημένη σεζόν».

O Ιταλο-Αργεντινός οδηγός, Colnaghi, έκανε το βήμα στα αυτοκίνητα το 2024 και είχε αμέσως επιτυχίες. Έξι νίκες σε αγώνες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα F4 τον οδήγησαν στην κατάκτηση του τίτλου στην πρώτη του σεζόν, ενώ αυτή τη στιγμή προηγείται στην κατάταξη του Eurocup-3 με τρεις γύρους να απομένουν.

«Η επιλογή μου ως Red Bull Junior Driver είναι η ευκαιρία και το μονοπάτι για να φτάσω εκεί που θέλω να είμαι, με απώτερο στόχο να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 με την Red Bull», δήλωσε ο Colnaghi. «Η κατάκτηση του ισπανικού τίτλου F4 πέρυσι ως rookie ήταν ένα βασικό επίτευγμα για μένα, και με την ένταξή μου στη Red Bull Junior Team πρέπει να παραμείνω ταπεινός – αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα», σημείωσε.

Από την ίδρυσή της το 2001, η Red Bull Junior Team έχει αναπτύξει τα καλύτερα νεαρά οδηγικά ταλέντα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα αποτελείται από 13 οδηγούς, πέντε εκ των οποίων αγωνίζονται παράλληλα με τη Formula 1 στις σειρές F2 και F3. Η Red Bull Junior Team είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της καριέρας 22 οδηγών της Formula 1, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις νυν οδηγοί της Red Bull: Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Liam Lawson και Isack Hadjar.